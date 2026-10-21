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FIA、コスト管理レギュレーションの変更を承認。F1チームとそれ以外のプロジェクトを完全分離……シナジー効果は”ゼロ”に？

来シーズン以降、各F1チームはF1関連スタッフとF1以外のスタッフを明確に分離しなければならない。

Franco Nugnes

編集: 2026/10/21 10:45

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写真：: Lars Baron / Getty Images

FIAの世界モータースポーツ評議会は、F1担当以外のスタッフがF1プロジェクトに携わることを禁止する、新たな規則を承認した。

FIAが介入したのは、一部のチームが予算上限を回避するために、公式には他の活動に割り当てられているスタッフや施設を、不正に利用していたという疑いがあったことが原因だと考えられる。

この決定は、F1以外の活動を行なっているチームと、F1以外のプログラムを持たないチームとの間に存在した不均衡を防ぐだけではなく、F1チームの運営方針を根本的に変えることになる。例えば大手自動車メーカーの傘下であるチームは、親会社から完全に独立して運営しなければならなくなるわけだ。

2027年のチーム運営に関連するレギュレーションに新たに盛り込まれた5つの条項の目的はとても明確である。F1チームと他の事業部門の間でのノウハウの移転を可能としてきた抜け穴を防ぐためだ。これにより、市販品の開発やWEC、フォーミュラE、セーリングなどのレース以外のプログラムの支出に、F1でかかった支出を付け替えるという事態を封じるのだ。

これまではひとりのエンジニアの専門知識を、ふたつの異なる活動に振り分けることが可能だった。その際には、役割のどの部分をF1に振り分け、どの部分を他のプログラムに充てるということを明示し、その割合に応じて予算を振り分けることができた。

しかしFIAは今回、F1を他の全ての活動から完全に分離すると決めた。これによってシミュレータや風洞、テストベンチ、データセンター、ITシステムといった技術資産の使用に大幅な制限が課される。

この新たな分離措置によってF1以外のスタッフはF1ファクトリーに立ち入ることが禁止され、F1関連業務に従事するスタッフは他の部門の同僚を訪問することもできなくなる。

またF1から他の部門へのスタッフの異動にも制限が設けられる。異動する場合には、新たな職務内容を明記した新しい契約が必要となり、社員証やメールアドレスも無効化される。さらにF1関連業務を離れた従業員は、少なくとも1年間は復帰できない。

一方でF1以外のプログラムに携わるスタッフがF1チームに異動する場合、3ヵ月間の待機期間を経なければいけない。その間は会社の活動に参加することが一切許されない。つまりF1のプロジェクトは、各社の中で”要塞”のような存在になってしまうかもしれない。

この新たなルールは、F1とそれ以外のプロジェクトを担当するスタッフを分散することで、シナジー効果やコラボレーションの機会を完全に失うことになる。これにより専任スタッフを増やす必要があり、当然コストの増加に繋がることになるだろう。

この規則は、ある意味では常軌を逸しているとも言える。これに各F1チームがどうして賛成したのかは実に興味深い。予算制限を回避するためという目的は正当ではあるが、自動車メーカーにおけるF1の立ち位置が完全に変わってしまう可能性すらあると言えよう。

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