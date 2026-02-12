本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

F1
F1
McLaren launch
大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言
F1 Bahrain Pre-Season Testing

アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

ランス・ストロールは、F1プレシーズンテストで厳しい立ち上がりとなったことを受け、現状ではトップチームとは4秒の差があると表現した。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティン・ホンダは、バルセロナのシェイクダウンテストでの出遅れから始まり、2026年シーズンを困難な形でスタートさせている。ランス・ストロールも、ライバルから大きく後れをとっていることを認めた。

　新規則となった今季のF1に、エイドリアン・ニューウェイ設計のシャシー、そしてホンダ製のパワーユニット（PU）という新たなパッケージで臨むアストンマーティンだが、前途多難な立ち上がりとなっている。

　1月に行なわれた5日間のシェイクダウンテストでは、4日目終盤になってようやくコースイン。今週のバーレーンテストで遅れを取り戻したいところだが、初日にはPUのデータ異常が発生し、各チームが100周以上を走破する中で40周未満の周回数に終わった。

　初日の走行を担当したストロールは、ライバルに対して約4秒の差があると語る。

「今僕たちはトップチームから4秒か4.5秒くらいは遅れているように見える」

「みんながどんなことをしているか、どのくらいの燃料搭載量かは分からない。でも今は4秒分のパフォーマンスを見つけなければいけない」

　初日にストロールが記録した自己ベストタイムは1分39秒883で、トップから5秒遅れ。2日目にはフェルナンド・アロンソが1分38秒248をマークしたが、こちらもトップタイムとは4秒の開きがあり、タイムシートの下位につけた。

　ストロール自身も指摘するように、テスト特有の条件差があることは確かだ。それでも、ホンダとニューウェイの加入で大きな期待が寄せられていたアストンマーティンにとって、望ましいスタートではない。

　また、チームは巨額の投資によって最新鋭の設備も導入しているが、最新風洞の本格稼働が遅れたことにニューウェイの合流が遅れたことも重なり、ニューウェイ曰く2026年マシンの開発プログラムの開始が他と比べて4ヵ月ほど遅かったという事情もある。

　ストロールも「僕たちには優勝やチャンピオンを争えるツールが揃っている」と認める一方で、「でも今はそういう状態じゃないから、何ができるかを考えなければならない」と話した。

　また、現状優勝争いができる状態かという問いには「そうは見えない」と回答。それは将来的にも優勝争いができそうにないということかと問われると、「いいや、できると思っている」と返した。

「僕は占い師じゃないから先のことは分からないし、それは開幕前から同じだ。とにかく今はこういう状況なんだ。素晴らしい状況には見えない」

「今言えるのは、僕たちは全力で取り組んでいるということ。毎日、毎秒、マシンとエンジンのパフォーマンス向上に集中している。開幕戦やシーズン全体でどれだけ競争力を持てるかは、時間が教えてくれるだろう」

　ストロールは問題点について「いくつかの要素が組み合わさっている」と指摘。「エンジン、バランス、グリップ」を挙げた。そして、ポジティブな点を問われると短くこう答えた。

「カラーリングはいいね」

　なお、テスト2日目はアロンソが98周を走破。11チーム中8番目の走行距離ということになったが、初日の倍以上の周回を重ねることができた。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？
More from
Ed Hardy

アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1
F1
Williams launch
アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1新時代に躍進なるか？　ホンダPU擁するアストンマーティンが直面する課題とは

F1
F1
F1新時代に躍進なるか？　ホンダPU擁するアストンマーティンが直面する課題とは

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」
More from
ランス ストロール

海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

F1
F1
Aston Martin launch
海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

F1
F1
Aston Martin launch
アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」
More from
アストンマーティン

F1新車”雑感”解説2026「アストンマーティンAMR26」Part2：”過激なデザインはしていない”だって？　フロントサスペンションも過去に類を見ないレイアウトに

F1
F1
F1新車”雑感”解説2026「アストンマーティンAMR26」Part2：”過激なデザインはしていない”だって？　フロントサスペンションも過去に類を見ないレイアウトに

アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」

F1
F1
Aston Martin launch
アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」

「マシンを塗装するだけの時間がなかった」アストンマーティンのニューウェイ代表、漆黒マシンでシェイクダウンを走った理由を明かす

F1
F1
「マシンを塗装するだけの時間がなかった」アストンマーティンのニューウェイ代表、漆黒マシンでシェイクダウンを走った理由を明かす

最新ニュース

アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手