アストンの大型アップデート、重要な試金石に「ハンガリーで遅かったら、新PUが来ても問題解決はない」

アストンマーティンはF1ハンガリーGPで今季初のアップデートを予定している。ランス・ストロールはこのアップデートに期待しているが、同時にパワーユニットのアップデートを含む今後に向けた試金石になるという考えを述べた。

2026年シーズン、大苦戦のスタートを切ったアストンマーティン。彼らはアップデートを小出しにしない方針をとっており、第11戦ハンガリーGPにようやくアップデートが投入されることになった。ここでは主にシャシー面のアップデートが行なわれ、ホンダ製パワーユニットの改良は夏休み明けの次のレースであるオランダGPで実施される。

今回のアップデートは「Bスペック」と呼べるほど大規模な内容で、軽量化されたシャシーやギヤボックスは、FIAのホモロゲーション試験を改めて受けているほどだ。

ストロールは現在のマシンAMR26の状況については不満だらけであるため、アップデートでは「良くなるしかない」と表現している。

「良くなるしかないという点はポジティブだね。正直、今の状況はかなりひどい。僕らのマシンには気に入っている部分も、強みも何もない。だから、あとは改善していくだけだ」

「中低速コーナーではブレーキング時やコーナー進入で不安定さがある。それに、高速コーナーではフロントウイングやフロアの空力がストールするような現象が起きていて、一気にフロントが逃げてしまう。そういう制約がいくつもあるんだ」

「こうした空力からくるストールは、圧力センサーのデータだけでは原因を把握するのが難しい。だから、シルバーストンのファクトリーで空力開発を担当しているスタッフに、ドライバーとして感じていることをできるだけ伝えようとしている。データだけでは見えない部分もあるからね」

「（アップデートで）もちろんダウンフォースを増やすことを期待しているけど、それだけじゃなく、長い間悩まされてきた悪い空力特性も改善したい。もっと健全で、運転しやすいマシンになることを願っている」

Aston Martin compte beaucoup sur son package de Hongrie. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

これまでアストンマーティンの最大の弱点はホンダ製パワーユニットにあると見られていたが、実際にはダウンフォース不足や重量過多も深刻な問題となっている。パワー不足とアンダーステアに関連性があるか尋ねられたストロールは、両者は別問題だと強調した。

「別々の問題だと思う。ドライバビリティの面でも改善すべき点はたくさんあるし、純粋なパワーも不足している。でも、それとは別にバランス面の問題やダウンフォース不足もある。もっとダウンフォースを増やさなければならない」

だからこそストロールは、ハンガリーGPでアップデートの効果が出ることが重要だと考えている。エンジン性能よりもシャシー性能が重視されるハンガロリンクで改善を示せなければ、オランダGPで投入予定の新型パワーユニットだけでは状況を打開できないからだ。

「ハンガリーはいいテストになる。あそこはパワー依存度が低く、シャシー性能が問われるサーキットだからね。もしハンガリーでもまだすごく遅いようなら、ザントフールト（オランダ）で投入される新パワーユニットだけでは、僕らの問題は解決しないということになる」

「パワーよりもダウンフォースとバランスが重要なコースだ。もしハンガリーで競争力が大きく改善していれば、残りシーズンに向けても良い兆候になると思う」