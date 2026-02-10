本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

F1
F1
McLaren launch
王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

1分のCMのために30億円以上積んだ？！　キャデラックF1、スーパーボウルでの華々しいカラーリング発表の裏側

F1
F1
1分のCMのために30億円以上積んだ？！　キャデラックF1、スーパーボウルでの華々しいカラーリング発表の裏側

ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

F1
F1
Cadillac launch
ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

HRC渡辺社長「アストンマーティンと共に働くのは、24時間開発できるようなモノです」　実は時差がメリットに？

F1
F1
Aston Martin launch
HRC渡辺社長「アストンマーティンと共に働くのは、24時間開発できるようなモノです」　実は時差がメリットに？

ルノーの「嘘と裏切り」に抗議する！　旧F1エンジン拠点のあるヴィリー＝シャティヨン市長が怒りの声明……WEC等で活用する計画が白紙か

F1
F1
ルノーの「嘘と裏切り」に抗議する！　旧F1エンジン拠点のあるヴィリー＝シャティヨン市長が怒りの声明……WEC等で活用する計画が白紙か

「マシンを塗装するだけの時間がなかった」アストンマーティンのニューウェイ代表、漆黒マシンでシェイクダウンを走った理由を明かす

F1
F1
「マシンを塗装するだけの時間がなかった」アストンマーティンのニューウェイ代表、漆黒マシンでシェイクダウンを走った理由を明かす

アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

F1
F1
Aston Martin launch
アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

F1
F1
アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発
F1 McLaren launch

王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

マクラーレンのランド・ノリスとオスカー・ピアストリは、F1の新レギュレーションに適応するため、シミュレーターでの準備時間を増やしていると語った。

Lydia Mee
公開日時:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

写真：: McLaren

　2026年からF1では新たなレギュレーションが導入される。マクラーレンのランド・ノリスとオスカー・ピアストリは、待ち構える変化に対し、シミュレーターでの準備時間が増えたと話す。

　新しいレギュレーションでは車体はもちろんのこと、内燃機関と電動パワーがほぼ50対50となる新しいパワーユニットが登場する。従来のDRSは廃止となり、アクティブエアロが導入。エネルギーの回生やデプロイのタイミングにおいても、よりドライバーの操作が重要度を増している。

　マクラーレンは2月9日にローンチイベントを行なったが、そこでノリスとピアストリは、2026年シーズンのレギュレーションに適応するために、どういった準備を進めてきたかを語った。

「基本的にはこれまでと同じ方法で多くを準備している。ただ、シミュレーターで過ごす時間はやや増えた。さまざまなボタンや操作方法の違いに慣れるためだね」

　ノリスはそう語った。

「つまり、手順面の作業が増えているということだ。でも、前年を振り返って何を改善できるかを見直すのはどのシーズンも同じようなことだし、その作業に多くの時間を費やしている」

「ただし今年は新レギュレーションにより、ステアリングにも変更が増えている。だからバーレーンやオーストラリアに向け、すでにシミュレーターで重点的に取り組みを進めているんだ」

McLaren MCL40 livery

McLaren MCL40 livery

Photo by: McLaren

　またチームメイトのピアストリはドライバーのすべきことが増えるという点では負担が増えると話した。

「ドライバーが考えるべきことは増える。これまでもパワーユニットにハイブリッド要素はあったが、今年はその重要性がはるかに大きくなっている」

「バッテリー由来のパワーが大幅に増える。消費も早く、充電も早い。つまり、よりダイナミックな要素となっていて、常に注意を払う必要があるんだ」

「だから、確かに集中すべき項目はひとつ増えることになるけど、できるだけ速く走るという目的自体は何も変わらない。ただし、ステアリングを握るドライバーにとって新たな課題が増えるのは間違いないだろう」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 1分のCMのために30億円以上積んだ？！　キャデラックF1、スーパーボウルでの華々しいカラーリング発表の裏側
More from
Lydia Mee

ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

F1
F1
Cadillac launch
ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

シューマッハー初勝利のベネトンB192、約9億4400万円で落札！　予想15億には届かず

F1
F1
Williams launch
シューマッハー初勝利のベネトンB192、約9億4400万円で落札！　予想15億には届かず

F1のドメニカリCEOが語る夢。AppleTVと共に「F1をアメリカの文化に根付かせたい」

F1
F1
F1のドメニカリCEOが語る夢。AppleTVと共に「F1をアメリカの文化に根付かせたい」
More from
ランド ノリス

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

F1
F1
2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

新技術でF1のレースはよりカオスに？　ノリス「抜きつ抜かれつの展開が増えるかも。おそらく良いことだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
新技術でF1のレースはよりカオスに？　ノリス「抜きつ抜かれつの展開が増えるかも。おそらく良いことだ」
More from
マクラーレン

新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

F1
F1
Williams launch
新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

2026年のF1マシンは、F2マシンに似ている？？　王者ノリスの第一印象「それが気に入るかどうか分からない」

F1
F1
2026年のF1マシンは、F2マシンに似ている？？　王者ノリスの第一印象「それが気に入るかどうか分からない」

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

最新ニュース

王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

F1
F1 F1
McLaren launch
王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

1分のCMのために30億円以上積んだ？！　キャデラックF1、スーパーボウルでの華々しいカラーリング発表の裏側

F1
F1 F1
1分のCMのために30億円以上積んだ？！　キャデラックF1、スーパーボウルでの華々しいカラーリング発表の裏側

ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

F1
F1 F1
Cadillac launch
ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる

HRC渡辺社長「アストンマーティンと共に働くのは、24時間開発できるようなモノです」　実は時差がメリットに？

F1
F1 F1
Aston Martin launch
HRC渡辺社長「アストンマーティンと共に働くのは、24時間開発できるようなモノです」　実は時差がメリットに？