F1 ラスベガスGP

ランド・ノリス、中東2連戦に懸念なし「F1が僕らを危険に晒すことはないだろう」と信頼。ボッタスも同意

マクラーレンのランド・ノリスは、今季のF1最終盤の中東2連戦について、特に懸念していないと語った。

Lydia Mee

編集: 2026/11/20 3:22

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Lando Norris, McLaren

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2025年のF1チャンピオンであるランド・ノリス（マクラーレン）は、中東で開催されるシーズン最終2戦について懸念はないと語り、F1がドライバーやチームを危険に晒すようなことはないだろうと信頼を寄せた。

今週末のラスベガスGPが終わると、F1は中東へと移動。第22戦カタールGP、第23戦アブダビGPを2週連続で開催し、今シーズンが閉幕することになる。

しかし中東地域では、今もイランやサウジアラビアを中心に戦火が収まっておらず、最終2戦の開催を不安視する声もある。

F1は当初、カタールとアブダビでのGPが開催できない場合に備え、イタリアのイモラ・サーキットに代替開催の準備を進めておくよう依頼していた。しかしその必要はなくなったとして、代替開催に向けた準備作業は不要と通達したことが分かっている。もし中東情勢が悪化すれば、今週末のラスベガスGPが今季最終戦となる可能性もある。

そんな中ラスベガスGPの水曜日に行なわれたドライバー会見に出席したノリスは、中東に行くことに不安はなく、むしろ楽しみだと語った。

「僕は楽しみにしている。個人的には問題ない」

ノリスはそう語った。

「ただ、一緒に遠征するのは大きなチームだからね。チームの他のメンバーがどう思っているかということが重要なんだ。僕は大丈夫だよ」

なお先日カタールで行なわれたMotoGPのカタールGPの際、同地を訪れたマルク・マルケスは、当該地域に滞在する期間をできるだけ短くし、グランプリの直前に入国し、レースが終わればすぐに帰国するというスケジュールを組んでいた。しかしノリスは、早めに中東入りする予定であることを明かした。

「来週、友人の結婚式がバーレーンであるんだ。だから今のところ、その結婚式に出席してからカタール、そしてアブダビに行く予定だ。だから僕としては、特に心配していない」

「こういう状況で、F1が僕らを危険に晒すとは到底思えない。MotoGPもカタールでレースをしたしね。だから、僕としては何も心配していないよ」

ただノリスは、今回のような決定は、多くの人に影響を与える問題だとも指摘した。

「でも、これは僕だけの問題じゃない。もっと多くの人に影響を及ぼすものだと思う。ファンも、チーム関係者もね」

この会見に出席していたバルテリ・ボッタス（キャデラック）も、ノリスの意見に同意した。

「僕は間違いなく中東でレースするよ。心配はない」

「ランドが言ったように、F1がカタールで開催することを決定したならば、問題はない。もし明確な計画がなかったり、安全が確保できると確信できていなかったりしたのなら、そもそも開催しないだろうからね」

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