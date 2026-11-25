F1 ラスベガスGP

オーバーテイク祭りのラスベガスGP、V8導入2023年には「もっと良くなる」とノリス主張

2026年のF1ラスベガスGPは多数のオーバーテイクが記録されたが、ランド・ノリスはF1がV8エンジンを導入する2030年以降にもっといいレースになると主張する。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/25 3:02

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Lando Norris, McLaren

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2026年のF1ラスベガスGPでは、50周で352回のオーバーテイクと35回のトップ交代という激しい戦いが繰り広げられた。しかしランド・ノリス（マクラーレン）は、F1にV8ターボエンジンが主体となるパワーユニット（PU）が導入される2030年以降は、もっと良いレースができると考えている。

多数のオーバーテイクが繰り広げられたラスベガスGP。しかし観客はともかく、ドライバー側からは賛否両論ある。ノリスはオーバーテイクの回数だけで評価することに異議を唱えており、バッテリーの残量差によって速度差が大きくなり、オーバーテイクの多くはレース上の駆け引きとはかけ離れたものに感じられたという。

勝利したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は「マリオカートで遊んでいるようだ」と評しており、ノリスもそれに同調している。

「マックスがうまく説明していたと思う。レースという観点から、外から見ている人にとっては、おそらくF1史上最高のレースだったんじゃないかな。何が起こるかまったく分からないし、突然オーバーテイクが起きたりしていた」

「問題は、時には相手に対して時速20km、30kmもの速度差が生じることだ。特に僕らの場合はそうだった。オーバーテイクの中には、本当のオーバーテイクとは言えないものもあった。ブーストボタンを押して、相手を追い抜いているだけなんだ」

今回見られた追い抜きが純粋なレースと言えるのか疑問を呈したノリスだが、ラスベガスGPのバトルそのものを否定したわけではない。

ノリスはよりシンプルなハイブリッドとV8ターボエンジンを組み合わせたPUが導入される予定の2030年以降は、より良いレースになるはずだと語った。

「とはいえレースは良かったと思う。ポジションを争っていたし、良い要素がたくさんあった。でも、バッテリーが今のような仕組みでなかったとしても、同じくらい多くのオーバーテイクが見られたと思う」

「（バッテリーが今の仕組みではなかったとしたら）ドライバーとしては、もっと楽しめたはずだ。プッシュして全開で走れるし、エネルギー回生やバッテリーの残量、電気エネルギーを使うか使わないかといったことを、あれこれ考える必要もなくなるからね」

「つまり、もっと良いレースになった可能性があるということだ。2030年を想像してみてほしい。今まで見た中で最高のレースになるだろうね」

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写真: Fuji TV

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