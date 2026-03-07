F1は”史上最高から史上最悪”へ？　ノリスは嘆くも、ポール獲得のラッセルは擁護姿勢「まだ初戦だし……」

マクラーレンのランド・ノリスは、F1は「史上最高の車からおそらく最悪の車になってしまった」と述べ、エネルギーマネジメントが過度の重視されるようになったことを嘆いた。一方、オーストラリアGPでポールポジションを獲得したジョージ・ラッセル（メルセデス）は、新しいルールを擁護した。

それもそのはずだ。メルセデスはフロントロウを独占。特にラッセルは予選3番手となったアイザック・ハジャー（レッドブル）に0.785秒の大差をつけている。勝負の世界でアドバンテージを得たのなら、それを手放したくないと思うのは自然なことだ。

一方でディフェンディングチャンピオンのノリスは予選6番手と、物足りない結果となった。しかしノリスは自身の結果以上に、初めての予選を経験した2026年マシンに失望したようだ。

新世代のマシンは軽量化され、機敏性も向上した。しかしF1マシンの魅力である高速コーナーでの走り方が劇的に変わってしまったのは事実だ。高速コーナーでは速度を少し犠牲にし、エネルギー回生を行なってその分のエネルギーを他の場所で使う方がラップタイムは向上するからだ。

それが顕著だったのは、アルバートパーク・サーキットの難所であり、見どころでもあるターン9-10のスイッチバック区間だろう。その手前のロングストレートで回生を行なうため、ドライバーたちはかなり手前から減速。これまでのように、高速でコーナーに飛び込むことはなくなった。

「何が問題なのかは誰もが分かっていると思う」とノリスは語った。

「ただ（エンジンと電気出力が）50：50の割合だとうまく機能しないというだけだ。ストレートラインモード（アクティブエアロ）を採用するということは、他にも多くの問題を抱えているということだ」

「コーナー手前でかなり減速するんだ。どこでもアクセルをリフトしなければいけない。確実にバッテリーパックを充電しなくちゃいけない。しすぎても厄介なんだけどね。すごく難しいけど、それが現状だ。ドライバーとしては心地良いものではないが、ジョージはきっと笑っているだろう。与えられるものを最大限に活用しなくちゃいけない」

「F1史上最高、最も運転しやすいマシンから、おそらく最悪のマシンに乗り換えたんだ。最悪だけど、これを受け入れるしかない」

ノリスは予選Q3で、アントネッリのマシンから落ちたクーリングファンを踏んでしまった。ノリスは当時の状況について、ダッシュボードに集中せざるを得なかったため、デブリに気付いた時には手遅れだったという。

「ステアリングホイールを見ていたんだ」

「だからデブリが見えなかった。ストレート終盤の速度を予測し、ブレーキを30m手前で踏むべきか、10m先で踏むべきかを判断しなければならないからだ。これも問題だ。3秒ごとにステアリングホイールを確認して状況を把握しないと、コースアウトしてしまう」

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンもノリスの指摘を支持し、金曜夜のドライバーズブリーフィングで懸念を表明。チームメイトのアイザック・ハジャーも「パワーユニット関連の規定には賛成できない」と述べた。一方、ポールポジションを獲得したラッセルは、シャシー規制の改善点を強調した。

「マシンはより機敏になった。タイヤを少し滑らしたり、ロックアップしたりコースアウトすることも増えた。リヤのグリップを失いやすくなった」とラッセルは予選後の記者会見で語った。

「正直なところ、昨年は跳ねるバスのような感覚だったが、今年はゴーカートに近い感覚だ」

「新レギュレーション全体については賛否両論はあると思うけど、過去8年間続いてきたものとは比べ物にならないほど、車両規定は間違いなく前進だと考えている」

ラッセルは新しいPUの課題について、Skyに次のように語った。

「一度理解すれば、それは新たな常識になると思う。純粋なレースか？ おそらく違うだろう。でも慣れるものだし、まだ初戦だ」

「FIAが変更を加えようとしていることは承知している。僕は全てを早急に判断したくないドライバーの一人だったけど、メルボルンはおそらく今のエンジンにとって最悪のサーキットだろう」