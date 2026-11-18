F1 ラスベガスGP

雨のラスベガス、走るの怖いよ！ 低温時は岩のように硬い……今季仕様ウエットタイヤに懸念の声「今よりはるかに優れたタイヤが必要」とノリス

ランド・ノリスは、ピレリが2027年に大幅に改良されたレインタイヤを投入することを期待している。

Filip Cleeren

編集: 2026/11/18 3:08

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Lando Norris, McLaren

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスらは、現在のウエットタイヤではラスベガスGPのようなダウンフォースの小さいサーキットでのレースで適切に機能しないと考えており、F1のタイヤサプライヤーであるピレリの改善を期待している。

最近ではマレーシアとシンガポールでも一部雨に見舞われたが、今季初めて本格的なウエットコンディションでレースをしたのが、先日のサンパウロGPだった。このレースではピレリのフルウエットタイヤとインターミディエイトタイヤの両方が試された。

予選では複数のコーナーに水が溜まったため、1時間以上にわたって赤旗中断に。ドライバーたちはハイドロプレーニングの危険性があったため、Q1でフルウエットタイヤを使用したが、その後インターミディエイトへと履き替えた。

決勝レースはスタート時もフィニッシュ時もインターミディエイトタイヤでの走行に。ピレリのレインタイヤは適切な作動温度の範囲内では概ね想定どおりに機能したが、ドライバーたちは今年の剛性が強くなったインターミディエイトタイヤについて、低温時の性能には改善の余地があると感じていた。スティント序盤やグリッドへ向かう周回では、マシンをコース上にとどめることに苦労していたのだ。

しかもインテルラゴスは、タイヤを適切な作動温度まで持っていきやすいサーキットのひとつ。そのため複数のドライバーが、今週末レースが行なわれるラスベガス市街地などではタイヤが十分な性能を発揮できないのではないかと懸念を示した。

FIAによる公式の天気予報はまだ発表されていないものの、他の予報では今週木曜夜のフリー走行1回目に雨が降る確率が50％を超えている。ただ、予選が行なわれる金曜日と決勝日にあたり日曜日はドライコンディションとなる可能性が高い。

ノリスは横方向に荷重をかける高速コーナーがないラスベガスでは、ウエットコンディションで走行するのは「かなり恐ろしい」と語った。

今シーズンからの新レギュレーションサイクルにおける初の本格的なウエットレースをどう評価するかmotorsport.comから尋ねられたノリスは、次のように語った。

「タイヤが冷えると、かなりひどいことになる」

「グリッドへ向かう途中でタイヤがかなり冷えたときは、ひどい感触だった。適切な作動温度の範囲に入れば、問題なく機能する。だから、恐ろしい状況になるのは、ラスベガスのようにタイヤの温度をまったく上げられないサーキットに行ったときだと思う。今あるものよりも、はるかに優れたタイヤが必要だ。そうでなければ、ひどいことになるだろう」

サンパウロで2位に入ったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）も、次のように付け加えた。

「主な問題は、作動温度領域が少し狭すぎることだと思う」

「温まっているときは問題ないけれど、冷えているときは本当に岩のように硬くなる。そこは改善に取り組む必要がある。エクストリームウエットとインターミディエイトの両方で、作動温度の範囲を広げないといけない。それができれば、タイヤをより適切に機能させられるし、さらに雨量が多い状況でも走行できるようになると思う」

ウイリアムズのカルロス・サインツJr.も、ピレリのタイヤ全体に改善が必要だと感じているという。

「ウエットタイヤとインターミディエイトの性能は十分ではないと思う。ピレリと協力して、より優れたタイヤを見つける必要がある」

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

「降ったり止んだりのコンディションの時、インターミディエイトは依然としてリヤのグリップが非常に弱く、タイヤが温まる頃にはフロントのグリップが失われてしまう」

「そしてエクストリーム（フルウエット）についても、ハイドロプレーニングが非常に多く発生し、リヤのグリップも大幅に不足していた。この2種類のタイヤには、まだ開発の余地がある」

ピレリはタイヤサプライヤーとして、今季からの新レギュレーションに対応するレインタイヤの開発において、難しい課題に直面していた。高トルクのパワーユニットとアクティブエアロによって、タイヤには大きな力が加わるためだ。

さらに、各チームがどれほどのダウンフォースを生み出せるようになるのかという点も、ピレリにとっては予測が難しい要素だった。実際、シーズン中の開発競争はすでにピレリの想定を上回る激しさとなっている。

FIAは安全面の懸念を軽減するため、ウエットコンディションにおけるストレートモードはフロントウイングのみ作動するようになっている。その後4月には、ウエットコンディションでの電気出力も引き下げた。このふたつの措置によって、2026年マシンが雨の中でも比較的安全にレースをしやすい環境になっているが、これらはいずれもピレリが2026年用タイヤの仕様を確定させた後に導入されたものだった。

そしてフルウエットとインターミディエイトの両方を本格的に使用する機会がシーズン終盤まで訪れなかったことで、ピレリはブラジルで得られた教訓を2027年用タイヤに反映することができない。彼らはすでに来季用タイヤのホモロゲーションを完了しているからだ。

しかし年初に実施した開発作業に続き、ピレリは先月、フランスのマニクールで重要なウエットタイヤテストを実施している。そこではメルセデスのリザーブドライバーであるフレデリック・ベスティのドライブによって、異なるコンパウンドや構造を採用した複数の新型インターミディエイトタイヤが試され、来季に活きるテストとなっていたようだ。

ピレリのトラックサイド・エンジニアリング責任者であるシモーネ・ベラは、サンパウロGPの1戦前のメキシコで次のように語っていた。

「特にインターミディエイトについて、いくつかの解決策をテストした。その結果、来シーズンに導入したいと考える有望な選択肢を見つけることができた。来年に向けてウエットタイヤの性能を向上させることが、間違いなく我々の目標だ」

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

「コンパウンド、トレッドの厚さ、構造など、様々な側面において幅広く開発を進めてきた。その中から最良の解決策を組み合わせたいと考えている。現在はデータを分析しており、新しいウエットタイヤのコンパウンド仕様をホモロゲーションする予定だ」

そしてサンパウロGPの予選後、ピレリのモータースポーツ責任者ダリオ・マラフスキは、同社が2027年に向けて「いくつかの前進を遂げた」と強調した。

「もちろん、一部のドライバーが示していた懐疑的な意見を我々は非常に真剣に受け止め、シーズンを通じて開発に取り組んできた。改善の余地が常にあることは理解しているし、来年に向けていくつかの前進を遂げられたと考えている」

「（ブラジルで）得られた情報には大きな価値があるが、残念ながらシーズン終盤になってからようやく得られる形になってしまった。来年のウエットタイヤの開発はすでに終了しているのだ」

「来年のウエットタイヤがどうなるかについて、現時点で詳細を明かすつもりはない。ただ、シーズン序盤に得られた情報と、鈴鹿で実施したテストの一部を基に開発を進めてきた。そのため、今年の優先課題に取り組むうえでは有益だった」

「マニクールでのテストは良い結果となった。このテストの成果についても、近いうちに公表する予定だ」

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