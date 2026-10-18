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ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」

マクラーレンのランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン。FIA F2に来季から参戦できるかどうかはまもなく判明する。

Alex Harrington

編集: 2026/10/18 6:16

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LN4 Fusion livery

2025年のF1王者、ランド・ノリスが率いるレーシングチーム”LN4フュージョン”が来シーズンのFIA F2に参戦できるかどうかが、まもなく明らかになる。FIA F2のブルーノ・ミシェルCEOは、2027〜2029年シーズンに参戦するチームの選定作業が近日中に完了することを認めた。

ノリスは今年の9月、自身のレーシングチームとドライバー育成プログラムを立ち上げることを発表した。その名もLN4フュージョンで、2027年シーズンからFIA F3とF4に参戦することが決まっていた。そしてAIXレーシングの資産も一部取得しており、FIA F2への参戦も目指して申請プロセスにも参加する意向を示していた。

その申請、そして参加チームの選考プロセスがまもなく完了すると、ミシェルCEOは認めた。

「3年ごとに新しいチームを選考している。新しいマシンが登場する時も、その選考段階が入る」

そうミシェルCEOは語った。

「現在、選考プロセスを進めている最中なので、1ヵ月、遅くても1ヵ月半以内には参戦チームのリストを発表できるだろう。だから、もうすぐだ」

「もちろん、ランド・ノリスのチームもライセンスを申請しており、他の申請と同様に検討している。現在F2に参戦を希望しているチームは多数あるのだ」

「F2は非常に健全な選手権だが、チーム数を増やすつもりはない。なぜなら、それはチームの健全性にとって非常に重要なことだからだ。それにF1に22人のドライバーがいるのだから、F2にも22人のドライバーがいるのは十分だと思う。F1のシートが確保できる年があれば、そうではない年もあることは承知しているけどね」

「この点については慎重に検討する必要があることだ。だからチーム数はこれまでと同じになる。その結果はまもなく発表されるだろう」

なおノリスがLN4フュージョンを立ち上げた理由は、自身が得たチャンスを他のドライバーにも提供するためであった。

「振り返ってみると、こうした話を聞くのはとても特別なことだった」

そうノリスは語った。

「以前はあまり意識していなかったけど、自分の名前がどこかに、しかも良い形で記録されるというのは、とても誇らしいことだ。だから自分が最初のひとりになれたこと……これから続くであろう多くの人たちの最初の事例になれたことを、とても嬉しく思っている」

「僕はキャリアを通じて素晴らしい人たちに恵まれてきた。F1にたどり着くには、才能だけでは不十分だと分かっている。適切なタイミングで適切な人たちに囲まれ、適切なサポートを受け、適切なタイミングで適切なチャンスを得る必要があるんだ」

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