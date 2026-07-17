ランド・ノリス、ベルギーGPで10グリッド降格ペナルティに。パワーユニットの上限超過のため
マクラーレンはF1ベルギーGPでメルセデスPUの新しいコンポーネントを投入。その結果、ランド・ノリスがグリッド降格ペナルティを受けることになった。
マクラーレンはF1ベルギーGPでパワーユニット（PU）の新しいコントロールエレクトロニクスを導入するが、ランド・ノリスのマシンは規定の3基を超える4基目の投入となるため、グリッド降格ペナルティを受けることが決まった。
ノリスは今シーズン、序盤戦からPUトラブルに見舞われてきた。そのため早い段階から、使用可能なPUコンポーネントの数が上限に達しつつあった。
そしてベルギーGPでは、メルセデスがマクラーレンにも信頼性向上が見込めるアップデート仕様を提供することになった。その結果、マクラーレンはランド・ノリスに4基目、オスカー・ピアストリに3基目のコントロールエレクトロニクスを割り当てた。これによりノリスが割り当ての上限を超過するため、ベルギーGPでは10グリッド降格処分を受けることになった。
マクラーレンの説明は以下の通り。彼らは、追い抜きが比較的容易なスパ・フランコルシャンであれば、ノリスがペナルティによる不利を取り戻しやすいと判断し、このタイミングでの交換を決断したと説明している。
「マクラーレンは今週末のスパでカーナンバー1（ノリス）に4基目のコントロールエレクトロニクスを搭載する。これにより年間使用上限を超えるため、決勝で10グリッド降格のペナルティを受ける」
「日本GPで投入し、マイアミGP以降すべてのセッションで使用してきたコントロールエレクトロニクスは、問題なく機能していた。しかし、メルセデスAMGハイパフォーマンス・パワートレインズは、その後、新仕様のパワーエレクトロニクスに信頼性向上策を実施した」
「その改良版のアドバンテージを活かすには新しいユニットを投入する必要があり、ランドには10グリッド降格のペナルティが発生する。我々は、ハンガリーGPやオランダGPではなく、オーバーテイクが比較的しやすいベルギーGPでこのペナルティを消化することを選択した」
「この4基目のコントロールエレクトロニクスは、シーズン終了まで使用する予定だ。信頼性を最大限高めつつ、ランドに科されるスポーツ面でのペナルティを最小限に抑えることを目指している」
またマクラーレンは、メルセデスの最新仕様となる内燃エンジン（ICE）も手に入れることになる。信頼性向上が図られたこの新仕様は、メルセデスがオーストリアGPで先行投入し、カスタマーチームではアルピーヌとウイリアムズがイギリスGPから使用を開始していたが、マクラーレンは今回ようやく導入することになった。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
これぞまさにドリームチーム！ ロッシとノリスがル・マン24時間で”コンビ”を組む？「来年は無理だけど、2〜3年後に実現したら最高だ！」
マクラーレン生え抜きノリス、2026年のMCL40はF1キャリアで最も扱いづらいマシンと酷評「僕たちは今年ずっと遅い」
もしフェルスタッペンがマクラーレンに加入したら……離脱するのはピアストリの方なのか？ 一連の発言から紐解く彼の“現在地”
フェルスタッペン、渦中のチームとの“お付き合い”をスタート。マクラーレン傘下15歳の逸材と育成契約「彼の才能に感銘を受けている」
【分析】直近3戦で2勝を挙げたフェラーリを、ライバルは驚異に思っている？ それとも予算を上限まで使い切るだけか……
マクラーレン、効率性とリヤのグリップ不足に苦しむ。ノリス「僕たちの仕事も十分じゃないけどアップデートが必要」
最新ニュース
ハミルトン、シミュレータ不使用が続く「超役立ってる。やめてから大きく向上している」
太田格之進、いち早くスリックタイヤ投入でトップ発進｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP1タイム結果
ランド・ノリス、ベルギーGPで10グリッド降格ペナルティに。パワーユニットの上限超過のため
アストンマーティン、待望アップデートを全力準備中。「一番重要なのは、もう一度他チームと戦える状態に戻ること」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。