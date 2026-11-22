F1 ラスベガスGP

ランド・ノリス、マクラーレンのトップスピード欠如に不満「空力性能のバランスが悪いんだ」

マクラーレンのランド・ノリスは、F1ラスベガスGPの予選を4番手で終え、ストレートスピードの遅さを嘆いた。

Ed Hardy Filip Cleeren

編集: 2026/11/22 0:24

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Lando Norris, McLaren

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPの予選で、マクラーレンのランド・ノリスは4番手となった。ノリスは最終セクターで多くのタイムを失ったため、ポールポジションを失ったが、その理由は最高速の欠如にあった。

ノリスはセクター1では全体の3番手であったものの、最速だったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）との差は0.082秒だけであった。続くセクター2では最速。ただセクター3では5番手……最速だったアンドレア・キミ・アントネッリ （メルセデス）よりも0.776秒も遅かった。

ラスベガスのコースは、ストレート区間が長いため、ダウンフォースを低めに設定する。その最高速が特にタイムを左右するのが、最終セクターである。1.9kmに及ぶラスベガス・ストリップのストレートと、最終コーナー手前の約800mのストレートがあるからだ。

「ストレートが、ただ衝撃だったんだ」

ノリスはそう語った。

「ストレートが最悪だった。ラップ自体はすごくよかったし、間違いなくベストラップだった。でも、最終セクターではキミよりも0.8秒も遅かったんだ」

「確かに彼は、完璧なスリップストリームを使って、とても良い走りをした。しかし他のほとんどのドライバーと比べても、僕らは大きく後れを取っている」

「スリップストリームをうまく使うならば、前を行くマシンの1.5秒後方でアタックをスタートしなければいけない。そうするとダウンフォースを大きく失うため、コーナーごとに少なくとも0.05秒から0.1秒くらいは失うことになる」

「スリップストリームをうまく活用できれば、最終的には大きなアドバンテージになるのは明らかだ。でも僕らはストレートスピードの遅さを補わなければいけないから、その結果コーナリングスピードを犠牲にせざるを得ない」

「つまり、ダウンフォースと空気抵抗のバランスが完璧には取れていないということだ。だからポールポジションを獲得するのは不可能に近かった。それは間違いないと思う」

マクラーレンは今シーズンずっと、直線スピードに苦しんできた。メルセデス製パワーユニットを最適化するのに苦労しているのだ。今季から導入されたPUは実に複雑であるため、ファクトリーチーム優位である。

「ストレートのせいだけにはできない。マシン全体が良くないんだ」

そうノリスは語った。

「大幅な改善が必要だ。そうしなければ、モンツァでも、バクーでも、そしてここでも勝負できない」

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