F1 ラスベガスGP
ランド・ノリス、マクラーレンのトップスピード欠如に不満「空力性能のバランスが悪いんだ」
マクラーレンのランド・ノリスは、F1ラスベガスGPの予選を4番手で終え、ストレートスピードの遅さを嘆いた。
Ed Hardy Filip Cleeren
編集: 2026/11/22 0:24
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Lando Norris, McLaren
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1ラスベガスGPの予選で、マクラーレンのランド・ノリスは4番手となった。ノリスは最終セクターで多くのタイムを失ったため、ポールポジションを失ったが、その理由は最高速の欠如にあった。
ノリスはセクター1では全体の3番手であったものの、最速だったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）との差は0.082秒だけであった。続くセクター2では最速。ただセクター3では5番手……最速だったアンドレア・キミ・アントネッリ （メルセデス）よりも0.776秒も遅かった。
ラスベガスのコースは、ストレート区間が長いため、ダウンフォースを低めに設定する。その最高速が特にタイムを左右するのが、最終セクターである。1.9kmに及ぶラスベガス・ストリップのストレートと、最終コーナー手前の約800mのストレートがあるからだ。
「ストレートが、ただ衝撃だったんだ」
ノリスはそう語った。
「ストレートが最悪だった。ラップ自体はすごくよかったし、間違いなくベストラップだった。でも、最終セクターではキミよりも0.8秒も遅かったんだ」
「確かに彼は、完璧なスリップストリームを使って、とても良い走りをした。しかし他のほとんどのドライバーと比べても、僕らは大きく後れを取っている」
「スリップストリームをうまく使うならば、前を行くマシンの1.5秒後方でアタックをスタートしなければいけない。そうするとダウンフォースを大きく失うため、コーナーごとに少なくとも0.05秒から0.1秒くらいは失うことになる」
「スリップストリームをうまく活用できれば、最終的には大きなアドバンテージになるのは明らかだ。でも僕らはストレートスピードの遅さを補わなければいけないから、その結果コーナリングスピードを犠牲にせざるを得ない」
「つまり、ダウンフォースと空気抵抗のバランスが完璧には取れていないということだ。だからポールポジションを獲得するのは不可能に近かった。それは間違いないと思う」
マクラーレンは今シーズンずっと、直線スピードに苦しんできた。メルセデス製パワーユニットを最適化するのに苦労しているのだ。今季から導入されたPUは実に複雑であるため、ファクトリーチーム優位である。
「ストレートのせいだけにはできない。マシン全体が良くないんだ」
そうノリスは語った。
「大幅な改善が必要だ。そうしなければ、モンツァでも、バクーでも、そしてここでも勝負できない」
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