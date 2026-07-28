「あらゆる面で僕はピアストリより上」ノリス、F1ハンガリーGP圧勝のレース中に確信得る

マクラーレンのランド・ノリスはF1ハンガリーGPの勝利を経て、チームメイトのオスカー・ピアストリよりも「あらゆる面で自分が上回っていた」と話した。

ノリスはフェラーリのルイス・ハミルトンを予選で下してポールポジションを獲得。ただ決勝ではスタートでピアストリに先頭を奪われてしまった。

しかしそこからノリスはピアストリのペースを苦にすることなくついていった。決定的なオーバーテイクのチャンスこそなかったものの、チーム内で優先権を持つピアストリが先にピットインして他車の後ろに回り、周回遅れのマシンとの接触もあったことで、ノリスがピットストップで前に出ることができた。

その後、ノリスはトップを快走。チームメイトとの差を10秒以上まで一気に広げて見せた。最終的にピアストリはギヤボックストラブルでリタイアしたが、2位となったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）には15秒差をつけての勝利だった。

「何が一番嬉しかったかって、それは僕らの速さだよ」

レース後、ノリスはそう語った。

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

「マシンはひどく運転しづらいときもあったけど、速さがあった。それに運転しにくかろうと、速いほうが他のどんなマシンよりも良いからね。ペースがあったし、オスカーの後ろを走っていたときだって、僕のペースは良かったんだ」

「もちろん、ターン2での走りは良くなかったけれど、その後は（タイヤの）デグラデーションやペース、あらゆる面で僕が上回っていると分かった。だから、あの後でも自分は勝てると確信していた。先にピットへ入る形でもいいし、自分が長く走って新品タイヤで追い上げる形でもいい。オスカーに先にピットへ入らせる展開でも構わなかった。つまり今日は勝てると確信していたし、その通りになったというわけだ」

「もちろん、（トラブルは）彼にとっては不運だったし、残念なことだった。ワンツーフィニッシュも可能だったと思う。でも、それはそれとして自分のペースに本当に満足している。これだけ長い間オスカーのすぐ後ろにつけ続けられたこともそうだし、今日は僕たちはひとつレベルが違っていた。自分自身も本当にいいリズムで走れていた。クルマが良くて、自分もいい流れに乗れている時は、誰にも止められない」

また、チームの戦略ルールによって思うように動けなかったことへのフラストレーションがあったかと問われると、ノリスは次のように説明した。

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

「もちろん僕はレースに勝ちたい。そのために走っている。でもチームにはルールがあるし、勝ちたいからといってお互いのレースを壊すような過度にアグレッシブな戦い方はできないからね」

「それでも僕は勝ちたかったし、実際にオスカーよりかなりいいペースがあった。勝てる可能性も自分の方が高かったと思う」

「自分がオスカーの後ろで詰まっていた時、マックスは3～4秒後ろにいた。あの時点では、まだ彼は脅威になっていた。でも先頭に出てしまえば、後ろから脅かされることはないし、チームとしても勝利できる可能性はさらに高まるんだ」

「だから先にピットへ入ってアンダーカットを決めたかった。自分のペースなら、その後はピットウインドウひとつ分くらい差を広げられたと思うし、必要ならもう一度ピットへ入ることもできた。あるいは、彼を早めにピットへ誘い込むこともできたはずだ」

「ただ、早く入り過ぎるとふたりともレースを台無しにするリスクもあった。そのギリギリのラインだったと思う。だからチームが『それはダメだ』と言ったのも当然だと思う。でも、もちろん僕としては、レースに勝つためならできることは何でもやりたかった」

ノリスは2025年ブラジルGP以来の勝利を決め、12戦連続未勝利に終止符を打った。ただドライバーズランキングでは首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に91ポイント差の5番手であり、王座防衛は難しい状況となっている。