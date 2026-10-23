F1 アメリカGP
ノリスの”規則違反”にお咎めなし！ 禁止されたコカ・コーラを飲んでも「誰からも何も言われてない」と明かす……叱責はチームに？
マクラーレンのランド・ノリスは、スペインGPの決勝終了後のクールダウンルームでコカ・コーラを飲み、話題となったが、何か問題に発展しているということはないようだ。
Alex Harrington
公開日時: 2026/10/23 6:06
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「好きなもん飲んでいいだろ？」ちょいワルなノリス
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
マドリンクで初開催となったスペインGPで、マクラーレンのランド・ノリスは首位を快走しながらもバーチャル・セーフティカーのタイミングに嫌われ、最終的に3位に終わった。
その後、表彰式を待つ間のクールダウンルーム（ユニラテラルルーム）で、ノリスがコカ・コーラを飲んでいたシーンが話題になった。
この時スタッフはノリスに、コカ・コーラを飲むのを止めさせようとした。しかしノリスは、これに丁寧に言い返した。
「レースを終えたばかりだから、好きなモノを飲ませるべきだよ。どうもありがとう」
コカ・コーラのライバルブランドとも言えるペプシは、F1の公式パートナーである。そのため、F1の国際放送でコカ・コーラのロゴが掲出されるのは、F1にとっては望ましいものではなかっただろう。またF1のスポーティング・レギュレーション付則Bには、ユニラテラルームにはラベルが貼られていない水のボトルが用意され、その他一切の飲み物は許されないという条文もある。
オースティンで木曜日に行なわれた会見で、コカ・コーラを飲んだ後誰かから何かを言われたかと尋ねられたノリスは、こう語った。
「いや、あれ以来誰も何も言ってきていないよ。2時間もレースしていたんだから、好きなモノを飲んでいいと思うんだ」
「ここ数年はものすごく暑いし、ドライブするのも大変だ。だから好きなモノを飲んでもいいと思うんだよ」
ノリスは、責任の所在はマクラーレンにあると示唆。特定のブランドロゴを隠す方法を見つけたとも語った。
「僕よりもチームの方が怒られたかもしれない。そして飲み物を入れる小さなホルダーを用意した。ブランドロゴも入っていないんだ。そうすれば、好きなモノを飲んでいいはずだ。F1側が考えているのは、ブランドの問題だけだ」
「でもこれは、僕が考えるべきことじゃない。きっと他の人たちの間で解決済みだろう。それだけのことだと思う。テレビとか、ブランディングとか、そういう類の話だよ。僕は好きなモノを飲んでいいはずだ」
なおノリスに賛同する人も多かったが、批判した人もいた。そのひとりが、元ハースF1のチーム代表であるギュンター・シュタイナーである。シュタイナーはポッドキャスト番組に出演した際、こう語った。
「プロなら、あんなことはしない。それだけだ」
そうシュタイナーは語った。
「何ができて何ができないかは分かっているはずだ。しっかり訓練されているんだから」
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