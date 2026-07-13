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これぞまさにドリームチーム！　ロッシとノリスがル・マン24時間で”コンビ”を組む？「来年は無理だけど、2〜3年後に実現したら最高だ！」

MotoGPの生ける伝説とも言えるバレンティーノ・ロッシと、F1王者のランド・ノリスが、将来ル・マン24時間レースでタッグを組むかもしれない。

Lydia Mee
編集:
Lando Norris, Valentino Rossi

　マクラーレンのランド・ノリスは、将来ル・マン24時間レースに参戦すること、そしてその時にはMotoGPの伝説的ライダーであるバレンティーノ・ロッシとチームを組みたいという野望を明かした。

　ノリスは幼い頃からロッシの大ファンであり、そのことをずっと公言している。彼がパーソナルナンバーとして使う4は、ロッシを象徴するナンバーである”46”から頂いた”4”なのである。

　そんなノリスは、共通のスポンサーせあるモンスター・エナジーを介して、ロッシとグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで共演を果たした。そこでふたりは、将来ル・マンでチームを組む可能性について言及した。

　ル・マン24時間でロッシと同じマシンを走らせたいかと尋ねられたノリスは、即座に「もちろん！　ぜひやりたいよ」と語った。これを受けたロッシは「彼にも聞いてみたんだけど、F1ドライバーは今すごく忙しいからね」とまんざらでもない様子だ。

 

　ノリスは今年のグッドウッドで、様々なマシンを走らせた。そのうちの1台が、マクラーレンのMCL-HYであった。このマシンは、マクラーレンが2027年からル・マン24時間レースに復帰することを見据えて開発した最新のハイパーカーである。

　マクラーレンがル・マン参戦の準備を整えていることで、ノリスとしては憧れのレースに参戦することが現実味を帯びてきたように感じている。

「レース数が多すぎるけどね。でもマクラーレンがル・マンに参戦するなら、来年……いや、来年は無理かな」

　そうノリスは語りはじめた。

「でも2〜3年後くらいならば、ぜひ参戦したい。それは僕にとっても光栄なことだし、間違いなくすごく楽しいだろうね」

　現在47歳であり、ル・マンのGTクラスへの参戦経験もあるロッシは、「ランドのことを待ってるよ」とコメントした。

　昨年は自身初のF1ワールドチャンピオンに輝いたノリス。しかし今季はここまで苦戦を強いられており、獲得ポイントは97（第9戦イギリスGP終了時点）。ドライバーズランキングでは5番手につけている。

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