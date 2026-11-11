F1 サンパウロGP
ノリス、ルクレールに科された”5秒加算ペナルティ”に疑問「あれはレースの範疇だ！」 自身のTwitch配信で主張
ランド・ノリスが、F1サンパウロGPでシャルル・ルクレールに科された5秒ペナルティに疑問を呈した。
Lydia Mee
編集: 2026/11/11 3:15
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Lando Norris, McLaren
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
マクラーレンのランド・ノリスは、F1サンパウロGPのレース終盤にシャルル・ルクレール（フェラーリ）に科されたペナルティに疑問を呈した…このペナルティによりルクレールは、7位から8位に降着となった。
ルクレールはF1サンパウロGPの決勝レース最終盤、レーシングブルズのリアム・ローソンを攻め立てていた。そんな中最終ラップ1周前のターン12でルクレールがローソンのインに飛び込み、ルクレールの右フロントタイヤとローソンの左リヤタイヤが接触。ルクレールはその後もローソンを追い立て、最終ラップのターン3でオーバーテイクして7番手でフィニッシュした。
しかしレース後、ルクレールは接触の責任を問われ、5秒のタイム加算ペナルティを受けた。これによりローソンが7位、ルクレールが8位となった。
このレースを制したノリスは、友人であり元レーシングドライバーのマックス・フュートレルとのTwich配信で、ルクレールへのペナルティを批判。「レースで許される範疇だった」と主張した。
フュートレルもこれに同意し、「あれは正真正銘のレースだった」が、それでもルクレールの動きは限界ギリギリであり、あれ以上の接触は公平でなかったかもしれないと主張した上で「完璧なタイミングでの接触だった」と語った。
ノリスも「僕も同感。完璧な位置だったね」と付け加えた。
なおF1サンパウロGPのスチュワードは、これとは異なる見解を示した。接触は軽微だったものの「ルクレールは接触を避けるために必要な措置を講じるべきだった」と語った。
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