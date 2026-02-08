本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

2026年の”終戦”を早くも突きつけた？　セパンテストでドゥカティがライバルに放った警告

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
2026年の”終戦”を早くも突きつけた？　セパンテストでドゥカティがライバルに放った警告

ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン

“女子レーサー”というジャンルは、モータースポーツの新たな人気コンテンツとなり得るのか？　成功収めたボートレースに聞く

KYOJO CUP
KYOJO CUP
“女子レーサー”というジャンルは、モータースポーツの新たな人気コンテンツとなり得るのか？　成功収めたボートレースに聞く

ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

F1
F1
2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

アストンマーティンの2026年マシンには、際立って優れたところはない？　ニューウェイ代表語る「大事なのは全体的なパッケージだからね」

F1
F1
アストンマーティンの2026年マシンには、際立って優れたところはない？　ニューウェイ代表語る「大事なのは全体的なパッケージだからね」
F1 Williams launch

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

ブックメーカーで2026年のF1王者最有力候補にジョージ・ラッセルが浮上している中、現王者のランド・ノリスが冗談めかしながらもラッセル本命視に同意した。

Alex Harrington
編集:
優先ソースとして追加する
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　2026年のF1は、最初のテストを終えた段階でメルセデスのジョージ・ラッセルがチャンピオン最有力候補と言われている。この状況を、現王者ランド・ノリス（マクラーレン）はユーモアを交えて受け止めている。

　今季から新レギュレーションが導入されたF1は、先日バルセロナ-カタルニア・サーキットを舞台に初テストが行なわれた。しかしこれは”シェイクダウンテスト”という位置付けであり、各チームとも新世代マシンの動作確認がメインという状況だった。とはいえ、各チームの序列やタイトル有力候補を予想する動きは当然ながらある。

　その中で最有力視されているのがラッセルだ。バルセロナテストでメルセデスが高い信頼性やパフォーマンスの片鱗をのぞかせたからだ。実際、ブックメーカー（賭け屋）のオッズではラッセルが一番人気となっている。

　それを迎え撃つ立場なのが2025年王者のノリスだが、彼もラッセルを有力候補とするのは正しいと考えている。

　スカイスポーツF1に、ラッセルがブックメーカーのトップであることについて訊かれると、ノリスは「正直に言って彼はものすごい人気だよね」と笑いながら答えた。

「ブックメーカーの意見に完全に同意するよ」

　なおマクラーレンは、メルセデス製のパワーユニットを使用するカスタマーであることからファミリーの一員なのだとも、ノリスは付け加えた。

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Mercedes AMG

「HPP（メルセデスAMGハイパフォーマンス・パワートレインズ）はエンジンを準備する上で素晴らしい仕事をしてくれた。これは大変な仕事なんだ。F1マシンを作るのに何が求められているのかを見れば分かるのと同じように、エンジンも同じくらいかそれ以上に大変なんだ」

「彼らは何年もこの仕事に取り組んできた。学ばなくてはいけないことはまだたくさんあるし、僕らも学ぶべきことはたくさんあるけれど、僕たちは同じエンジン供給を受けるファミリーなんだ」

　マクラーレンは昨年、そんなメルセデスを上回ってコンストラクターズ王者にもなったが、ノリスはメルセデスとはいい関係を長く続けていくことになるだろうと話した。

「僕たちは団結して仕事に取り組んでいる」とノリスは言う。

「彼らと一緒に仕事ができるのを嬉しく思っているし、この先年々もこの関係は続くだろう」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由
More from
Alex Harrington

鬼才ニューウェイが明かす、F1チームにおける”AI”活用方法「一般の人たちが使うChatGPTのようなモノではないけどね」

F1
F1
Mercedes launch
鬼才ニューウェイが明かす、F1チームにおける”AI”活用方法「一般の人たちが使うChatGPTのようなモノではないけどね」

ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念
More from
ジョージ ラッセル

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

激しいタイトル争い大歓迎！　ラッセル、フェルスタッペンとの対決熱望「正々堂々と戦い、勝利を掴みたい」

F1
F1
Mercedes launch
激しいタイトル争い大歓迎！　ラッセル、フェルスタッペンとの対決熱望「正々堂々と戦い、勝利を掴みたい」

テスト好調受け、ラッセルがタイトル最有力候補に浮上！　「断じるのはちょっと早すぎる」と本人冷静

F1
F1
Mercedes launch
テスト好調受け、ラッセルがタイトル最有力候補に浮上！　「断じるのはちょっと早すぎる」と本人冷静
More from
マクラーレン

2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

F1
F1
2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

新技術でF1のレースはよりカオスに？　ノリス「抜きつ抜かれつの展開が増えるかも。おそらく良いことだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
新技術でF1のレースはよりカオスに？　ノリス「抜きつ抜かれつの展開が増えるかも。おそらく良いことだ」

2026年のF1マシンは、F2マシンに似ている？？　王者ノリスの第一印象「それが気に入るかどうか分からない」

F1
F1
2026年のF1マシンは、F2マシンに似ている？？　王者ノリスの第一印象「それが気に入るかどうか分からない」

最新ニュース

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1 F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1 F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

2026年の”終戦”を早くも突きつけた？　セパンテストでドゥカティがライバルに放った警告

MotoGP
MGP MotoGP
セパンテスト
2026年の”終戦”を早くも突きつけた？　セパンテストでドゥカティがライバルに放った警告

ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン