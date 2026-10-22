F1 アメリカGP

ノリス、F1王座防衛に苦戦。トップ5圏外なら1997年デイモン・ヒル以来の不名誉な記録

マクラーレンのランド・ノリスは、F1チャンピオンとして挑んでいる防衛シーズンを、史上最悪の部類となる記録で終える危機に瀕している。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/22 2:33

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Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスは2025年にF1チャンピオンに輝いたが、防衛を目指している2026年シーズンはF1史上でも非常に悪い記録で終えることになるかもしれない。

ノリスは今シーズン残り6戦となった今、獲得ポイントは201点でランキング6番手。もしこのまま最終的な順位が6位以下となった場合、前年の王者が翌年にトップ5圏外となるのは、1997年のデイモン・ヒル以来となる。

ヒルは1996年にウイリアムズでタイトルを獲得したものの、チームから放出されてアロウズへ移籍。1997年はランキング12位に終わった。それ以降、前年のチャンピオンが翌シーズンに記録した最も低い順位は5位となっている。

1998年：ジャック・ビルヌーブ（ウイリアムズ）／ランキング5位

2009年：ルイス・ハミルトン（マクラーレン）／ランキング5位

2010年：ジェンソン・バトン（マクラーレン）／ランキング5位

2014年：セバスチャン・ベッテル（レッドブル）／ランキング5位

2016年にチャンピオンとなったニコ・ロズベルグ（メルセデス）も、引退によってタイトルを防衛できなかったと言えるかもしれない。ただ、これを同じ記録として扱うべきかは微妙なところだ。

ノリスは現在ランキング5番手のシャルル・ルクレール（フェラーリ）から14ポイント差、4番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）からも20ポイント差につけている。そのため、今季はスプリントレース開催週末が残っていないとはいえ、ノリスがこの位置から抜け出す可能性はまだ十分にある。

ただし、それもマクラーレンが手遅れになる前にマシンを改善できるかどうかにかかっている。

ノリスはシンガポールGPを4位で終えた後、メディアに対して次のように語った。

「マシンの速さが足りないし、ドライブするのも難しすぎる。僕たちは大きく後れを取っている」

そしてマクラーレンのチーム代表、アンドレア・ステラはマシンの現状についてこう語った。

「常にパッケージ全体を見なければならない。長いストレートがあるサーキットでは、我々がそれほど強くないことは分かっている。そうしたコースでは、パッケージの強みを発揮できないんだ」

「バクーやモンツァ、ラスベガスのようなサーキットでは苦戦するだろう。一方、低速コーナーや、ブレーキングが必要となる非常にタイトで小さなコーナーでは、マシンは強さを発揮する。そうした部分ではかなり良いと思う」

「ただ、最も優れているというわけではないため、改善に取り組む必要がある。マシンには長所も短所もあり、シーズン残りのレースでも、その競争力はコースによって上下するだろう」

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