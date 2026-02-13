本文へスキップ

F1 Bahrain Pre-Season Testing

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

マクラーレンのランド・ノリスは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが「2026年のマシンは、ドライブするのが楽しくない」と言ったことに反論する。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
編集:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　2025年のF1王者であるランド・ノリス（マクラーレン）は、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが2026年新レギュレーション下のマシンは「ドライブしていて楽しくない」と批判したことを受け、ドライバーとして不満を言うべきことはほとんどないと反論した。

　2026年からはF1のレギュレーションが大きく変更され、パワーユニットにおける電動パワーへの依存度が拡大。その結果、速く走らせるためにはいかにエネルギーをマネジメントするかが大事になる。

　しかしこの新しいレギュレーション下のマシンについて、フェルスタッペンはかなり否定的な見方をしており、「ドライブしていて、あまり楽しくない」と発言。さらに次のように続けた。

「まるでフォーミュラEの強化版みたいだ」

「ルールは誰にとっても同じなので、それを受け入れるしかない。でもドライバーとしては、僕は全開で走るのが好きなのに、今ではそういう走り方はできない」

　このフェルスタッペンの発言を聞いたノリスは、2026年型F1マシンのドライブを楽しんでおり、高額な報酬を得ているドライバーたちに「文句を言う資格はない」と感じていることを明かした。

「とても楽しかった。本当に楽しんだよ」

　ノリスはテストでのドライブを終え、そう語った。

「だからもし彼（フェルスタッペン）が引退したいなら、そうすればいい。F1は常に変化している。ドライブしやすくなる時もあれば、以前に比べてドライブしにくくなる時もある」

「僕らはマシンをドライブするだけで、とんでもない金額の報酬をもらっているんだから、文句を言うことはできないよ。嫌ならば、他にやるべきことを見つければいい。彼がここにいなければいけないということはないし、それは他のドライバーも一緒だ」

「確かに挑戦ではあるけど、エンジニアにとってもドライバーにとっても良い、楽しいチャレンジだ。これまでとは違う方法でドライブし、物事を理解し、マネジメントしなきゃいけない。それでも僕はマシンをドライブし、世界を旅し、とても楽しい時間を過ごせる。だから、文句を言うことは何もないよ」

　ノリスは、今後各チームのマシンは飛躍的に改良されていくと考えている。そのため、バーレーンでのテストを終えても、勢力図はまだまだ分からないと語る。

「確かに近年のマシンほど速くは感じないし、ハンドリングも完璧じゃない」

　そうノリスは語った。

「もしマックスにとってこれが最初のF1マシンだったら、きっと素晴らしいと言うだろう。以前のマシンと比べると、それほど美しいモノではないかもしれない。それでも、かなり良いマシンだ」

「このレギュレーションは、まだ初期段階だ。それも、かなりマシンが遅くなるはずだ。しかし今年の終盤とか来年になれば、僕らはもっと速く走れるようになっているだろう」

「誰もが自分の意見を持ち、何をしたいかと発言したり、決断することができる。まあそれについて何かを言うべきではないよ。ドライバーはみんな、自分の意見を持っている。彼（フェルスタッペン）は気に入らなかったみたいだけど、僕は気に入ったよ」

