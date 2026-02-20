本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ル・マン24時間
ル・マン24時間
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か

アストンマーティン・ホンダ、第2回バーレーンテストは2日続けてPU関連のトラブル。「走行距離は重要だったが、十分に稼げなかった」とアロンソ

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、第2回バーレーンテストは2日続けてPU関連のトラブル。「走行距離は重要だったが、十分に稼げなかった」とアロンソ

フェルスタッペンからホンダへエール。「僕は常に、ホンダの成功を願っている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペンからホンダへエール。「僕は常に、ホンダの成功を願っている」
F1 Second Bahrain Pre-Season Testing

マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

ランド・ノリスは、マクラーレンがF1の2026年新ルールの下で、2025年に持っていたロングランペースの優位性を維持できない可能性が高いと語った。

Lydia Mee
公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　ランド・ノリスは、マクラーレンが2025年に持っていたロングランペースにおけるアドバンテージを今季は享受できない可能性が高いと説明。2026年シーズンに対する期待を抑えた。

　マクラーレンは昨シーズンの大半を圧倒的な強さで制し、ダブルタイトルを獲得した。しかし2026年に新たなレギュレーションが導入されたことで、自分たちの立ち位置は変わるだろうとノリスは考えている。

　バーレーンでの記者会見でマクラーレンが同じようなアドバンテージを持つと思うかと問われたノリスは、「現時点で見ている限りでは、ノーだ」と答えた。

「昨年はペース面でのアドバンテージがあった。だからレースに臨む時は、よりゆっくり走ることが出来たんだ。状況が変われば、スピードを上げることもできた」

「今は少し離されている。だから、他のチームのレースペースに合わせるには、もう少しプッシュする必要があり、そうするとデグラデーション（タイヤの性能劣化）が大きくなる」

「完全にではないけど、強みがいくつか残っているのは確かだ。昨年の強みだったところで、今季もそうあり続ける部分はある。しかし、バランスをうまく取るには、まだ多くの作業が必要だ」

「昨年のマシンは非常にうまく機能していた。理解するのは難しかったが、うまく機能していた。今のところ、このマシンはまだほんの始まりに過ぎない」

「だからその点については引き続き検討していく。もちろん、僕はそうなる（レースペースのアドバンテージを取り戻す）ことを望んでいる。なぜなら、予選で結果が悪かった場合でも、日曜日は良い結果を残せることが分かっていたからだ。それは常に楽しみだったからね」

「チームはあらゆる分野で懸命に取り組んでいる。レースペースやタイヤ冷却など、あらゆる要素を含む。しかし現時点では、ほとんどの分野で改善が必要だ」

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　ノリスはチームメイトのオスカー・ピアストリやレッドブルのマックス・フェルスタッペンと激しい争いを繰り広げた後、2025年に初のドライバーズチャンピオンを獲得した。

　彼はふたたびチャンピオンシップを勝ち取ることができると自信を持っている一方で、今シーズンは彼とチームにとって状況が変わるかもしれないという現実的な見方もしている。

「もちろん、そうしたいね。正直なところ、責任感は感じていないけど……人生には常に責任はつきものだけどね」

　タイトル防衛への責任について問われ、彼はそう語った。

「だけど僕はそれを守り、継続するために最善を尽くすつもりだ。だが、新たなシーズンには数多くの新たな挑戦が待ち受けている。だから、単に昨年から続けて『また同じことだ』と言えるほど単純な話ではない」

「現時点で僕たちが目にする限り、もう少し競争力を高め、初戦に自信を持って臨むためには、マシンをかなり改善する必要がある。でも自信はある。今まで以上に調子が良いと感じている」

「確かに、昨年チャンピオンシップを制した経験が自信を与えてくれた。一度成し遂げた経験があるからこそ、再びできると信じられる。これは心強いことだ」

「とはいえ長いシーズンだ。僕は自分の役割を確実に果たす。チーム一丸となって、再び優勝する最高の機会を掴むために全力を尽くす」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

Top Comments

More from
Lydia Mee

アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線
More from
ランド ノリス

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午後：ルクレールが午前のタイムでトップ。アストン・ホンダは98周
More from
マクラーレン

新F1ではスタートの重要性がもの凄い事に？　「失敗したら6つ、7つとポジションダウン」とピアストリ覚悟

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新F1ではスタートの重要性がもの凄い事に？　「失敗したら6つ、7つとポジションダウン」とピアストリ覚悟

マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1
F1
McLaren launch
新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

最新ニュース

2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ル・マン24時間
LM24 ル・マン24時間
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」