本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ルクレール、苦境脱する勝利に歓喜「最後はレースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

F1
イギリスGP
ルクレール、苦境脱する勝利に歓喜「最後はレースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

トラブルさえなければ、アントネッリの勝ちもあった……メルセデス代表、イギリスGPを振り返る「レース終盤は最高の展開になったはず」

F1
イギリスGP
トラブルさえなければ、アントネッリの勝ちもあった……メルセデス代表、イギリスGPを振り返る「レース終盤は最高の展開になったはず」

レッドブル、フェルスタッペンの「うんざり」を理解。しかしピットスタートすべきという主張に反論……メキーズ代表「3番手を走れたとは思えない」

F1
イギリスGP
レッドブル、フェルスタッペンの「うんざり」を理解。しかしピットスタートすべきという主張に反論……メキーズ代表「3番手を走れたとは思えない」

フェルナンド・アロンソ、F1イギリスGPは18位「シーズン後半には改善が見られることを願っている」

F1
イギリスGP
フェルナンド・アロンソ、F1イギリスGPは18位「シーズン後半には改善が見られることを願っている」

「歴史に残る1日になった。凄く嬉しい」BMW、鈴鹿8耐で外国車の初表彰台を達成

FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
「歴史に残る1日になった。凄く嬉しい」BMW、鈴鹿8耐で外国車の初表彰台を達成

マシントラブルでコースオフ→5秒加算。メルセデス、アントネッリの不可抗力ペナルティに抗議しない方針

F1
イギリスGP
マシントラブルでコースオフ→5秒加算。メルセデス、アントネッリの不可抗力ペナルティに抗議しない方針

サインツJr.に異例の”1周追加”ペナルティ。セーフティカー中に無許可でラップバックしたと裁定

F1
イギリスGP
サインツJr.に異例の”1周追加”ペナルティ。セーフティカー中に無許可でラップバックしたと裁定

ハミルトン、イギリスGP決勝で黄旗減速違反も戒告止まり。3位表彰台はキープ……スチュワードは情状酌量の余地ありと判断

F1
イギリスGP
ハミルトン、イギリスGP決勝で黄旗減速違反も戒告止まり。3位表彰台はキープ……スチュワードは情状酌量の余地ありと判断
F1 イギリスGP

ルクレール、苦境脱する勝利に歓喜「最後はレースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1イギリスGPで2024年以来となる優勝を飾り、「信じられない気持ちだ」と語った。

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari

　フェラーリのシャルル・ルクレールは、波乱に満ちたF1イギリスGPでシーズン初勝利を挙げた。彼は上位陣の中で、ミスを犯さず、技術的なトラブルにも見舞われなかった数少ないドライバーの一人だった。

　セーフティカーの後ろでトップでフィニッシュラインを通過した後、ルクレールは喜びを抑えきれず、「信じられない気持ちだ」と語った。

　この勝利は、ルクレールにとって単なる1勝以上に大きな意味を持つだろう。彼はここ数戦、マシンのフィーリングに不満を漏らし続けており、チームメイトのルイス・ハミルトンが高いパフォーマンスを発揮していた一方で、期待外れの結果に終わっていたからだ。

「残念ながら、思い描いていたような最後ではなかったかもしれないけど、ここ最近の週末は特に大変で、マシンのフィーリングを取り戻すために多くの努力を重ねてきただけに、今回の勝利は嬉しい」

　そうルクレールは語った。

「昨日、スプリントと予選の間にようやく正しい方向性を見つけられたという感覚があった。ただ、それを今日のレースで証明しなければならなかった。そして今日も再び良いフィーリングを得ることができた。本当に幸せだ」

「モナコの後はまったくいい感触がなかった。Q3でクラッシュし、その後の決勝ではトラブルでリタイアを強いられた。バルセロナでは土曜日まではフィーリングが良かったのに、またクラッシュしてしまった。精神的にも本当に厳しかったし、日曜日にはマシンにもトラブルが起きた。オーストリアでもうまくいかなかった」

「でも今回はすべてのピースがようやく噛み合った。この勢いを今後も維持していきたい。そして、ここまで本当にハードワークを続けてくれたチームのみんなに心から感謝したい」

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

　一方でルクレールは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリの方が自分より速かったことを認めており、もし彼のマシンにトラブルが発生していなければ、優勝するのは簡単ではなかっただろうと振り返った。

「キミとは接戦になっていただろう。彼が僕に近づいてきた時、とても速かったから、トップを守るのはかなり難しかったと思う」

「その後、彼にトラブルが起きたと聞いて、『これでかなり大きなアドバンテージができたし、このままなら楽になるはずだ』と思った」

「でも、その後セーフティカーが入った。そして、なぜか周回遅れの何台かが僕たちを追い越さなければならなかった。そのせいでセーフティカー中はずっと時速100～120kmほどで走ることになった。タイヤは完全に冷え切ってしまい、リスタートには不安を感じていた」

「もちろん、（セーフティカー先導のままフィニッシュしたのは）サーキットに来てくれたファンにとっては理想的な展開ではなかった。でも正直に言えば、勝利を守るという意味では、レースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

「だから本当に最高の気分だ」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 トラブルさえなければ、アントネッリの勝ちもあった……メルセデス代表、イギリスGPを振り返る「レース終盤は最高の展開になったはず」
More from
Juanjo Sáez

マクラーレン、効率性とリヤのグリップ不足に苦しむ。ノリス「僕たちの仕事も十分じゃないけどアップデートが必要」

F1
F1
イギリスGP
マクラーレン、効率性とリヤのグリップ不足に苦しむ。ノリス「僕たちの仕事も十分じゃないけどアップデートが必要」

フェルスタッペン、スプリント予選3番手も優勝争いには絡めない？「まだ目標とする地点には到達していない」

F1
F1
イギリスGP
フェルスタッペン、スプリント予選3番手も優勝争いには絡めない？「まだ目標とする地点には到達していない」

ノリス、マクラーレンの”停滞”に「依然として同じ問題を抱えていて、改善するためにはさらなる進歩が必要」

F1
F1
オーストリアGP
ノリス、マクラーレンの”停滞”に「依然として同じ問題を抱えていて、改善するためにはさらなる進歩が必要」
More from
シャルル ルクレール

ルクレール、ハミルトンのポール獲得に驚き。自身は限界引き出せず「2025年型マシンに乗っていた時の感覚が持てていない」

F1
F1
イギリスGP
ルクレール、ハミルトンのポール獲得に驚き。自身は限界引き出せず「2025年型マシンに乗っていた時の感覚が持てていない」

フェラーリ、シルバーストン＆スパではメルセデスとの差が”2倍”に？　エネルギー管理重視のレースで苦戦予想

F1
F1
イギリスGP
フェラーリ、シルバーストン＆スパではメルセデスとの差が”2倍”に？　エネルギー管理重視のレースで苦戦予想

フェラーリ完敗。リヤタイヤの深刻な消耗に苦しむ……ハミルトン「最初の数周は悪くないと思っていたんだけどね」

F1
F1
オーストリアGP
フェラーリ完敗。リヤタイヤの深刻な消耗に苦しむ……ハミルトン「最初の数周は悪くないと思っていたんだけどね」
More from
フェラーリ

ハミルトン、イギリスGP決勝で黄旗減速違反も戒告止まり。3位表彰台はキープ……スチュワードは情状酌量の余地ありと判断

F1
F1
イギリスGP
ハミルトン、イギリスGP決勝で黄旗減速違反も戒告止まり。3位表彰台はキープ……スチュワードは情状酌量の余地ありと判断

ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

F1
F1
イギリスGP
ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

ハミルトン、打倒メルセデスは難しい？「全開で走っているのに引き離されるのはイライラする」

F1
F1
イギリスGP
ハミルトン、打倒メルセデスは難しい？「全開で走っているのに引き離されるのはイライラする」

最新ニュース

ルクレール、苦境脱する勝利に歓喜「最後はレースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

F1
イギリスGP
ルクレール、苦境脱する勝利に歓喜「最後はレースが再開されなくて少し安心した自分もいた」

トラブルさえなければ、アントネッリの勝ちもあった……メルセデス代表、イギリスGPを振り返る「レース終盤は最高の展開になったはず」

F1
イギリスGP
トラブルさえなければ、アントネッリの勝ちもあった……メルセデス代表、イギリスGPを振り返る「レース終盤は最高の展開になったはず」

レッドブル、フェルスタッペンの「うんざり」を理解。しかしピットスタートすべきという主張に反論……メキーズ代表「3番手を走れたとは思えない」

F1
イギリスGP
レッドブル、フェルスタッペンの「うんざり」を理解。しかしピットスタートすべきという主張に反論……メキーズ代表「3番手を走れたとは思えない」

フェルナンド・アロンソ、F1イギリスGPは18位「シーズン後半には改善が見られることを願っている」

F1
イギリスGP
フェルナンド・アロンソ、F1イギリスGPは18位「シーズン後半には改善が見られることを願っている」