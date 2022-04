ルクレール、終盤のクラッシュで表彰台逃す……「”欲張りすぎた”代償だった」と落胆

Listen to this article

F1第4戦エミリア・ロマーニャGPの決勝レース終盤にクラッシュし、表彰台獲得を逃したシャルル・ルクレール(フェラーリ)は、欲張りすぎてしまったと落胆した。

2番グリッドから決勝レースに臨んだルクレールだが、スタートで出遅れ4番手に後退。すぐにランド・ノリス(マクラーレン)を抜き3番手になったものの、先行したレッドブルの2台を抜くことはできないまま周回を重ねていった。

多くのマシンが路面状況に合わせ、インターミディエイトからミディアムタイヤへと履き替え、1ストップでのフィニッシュを目指していたが、ルクレールはもう一度ピットインすることをチームに提案。結果、49周目にピットに入り、ソフトタイヤへと履き替えた。

これにレッドブルの2台も反応。同じくソフトタイヤへと履き替えた。ルクレールはファステストラップを叩き出しながらセルジオ・ペレス(レッドブル)に迫ったが、53周目にターン14~15(ヴァリアンテ・アルタ)で挙動を乱しスピン。アウト側のウォールに接触し、フロントウイングにダメージを負ってしまった。

緊急ピットインしたルクレールは、フロントウイングとタイヤを交換。3番手から9番手まで後退してしまったが、幸い走行に支障をきたすほどのダメージはなく、6位まで挽回してチェッカーを受けた。

