”最後まで”勝てると信じていたルクレール、それでも2位は「フェラーリにとって間違いなく大きな前進だった」
フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ベルギーGPでハードタイヤの扱いに苦しんでいたにも関わらず、最後まで勝てると思っていたと明かした。
Charles Leclerc, Ferrari
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ベルギーGPを2位フィニッシュ。レース展開にも恵まれ一時首位を走行、結果的にはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリに追い抜きを許したものの、最後まで勝てると信じていたという。
フェラーリとルクレールは、前戦イギリスGPで優勝を果たした勢いに乗ってスパに乗り込んできた。ただ、イギリスGPの前からベルギーGPまでの2戦は厳しいレースになると予想していたこともあり、今週末は全く異なる展開になる可能性があることを覚悟していた。
しかしルクレールは4番グリッドから好スタート。オープニングラップで2番手に浮上すると、その後はマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に抜き返されて3番手に。ただ、バーチャルセーフティカー（VSC）のタイミングでピットインしたことで、一時レースをリードした。
34周目にアントネッリに抜かれ、わずか1.9秒差の2位で44周のレースを終えたルクレールは、VSCのタイミングは幸運だったと認めつつ、最後まで優勝のチャンスがあると考えていたと語った。
「最後まで勝てると信じていた。VSCが出たタイミングは僕たちにとって理想的で、少し運も味方してくれた。でも全体的に見れば、レースペース自体もかなり良かったと思う」
そうレースを振り返ったルクレール。一見すると大きな問題なく走っていたように見えたが、ピットストップ後にハードタイヤへ交換してから苦しい時間を過ごしていたという。
「ハードタイヤに替えた直後は、フロントのグリップに大きな問題があった。特に最初の5～6周はペースをつかむのが本当に難しかった」
「幸い、その後はタイヤの反応が少しずつ良くなって、ペースを取り戻せた。今はクルマにもずっと自信を持てているし、快適に走れている」
シルバーストンでの優勝、そしてフェラーリにとって苦戦が予想されていたスパでの2位という結果を受け、ルクレールはチームが確かな進歩を遂げたと感じている。ただし、まだ課題は残っているとも強調した。
「もちろん、まだ改善しなければならない部分はたくさんある。でも、この週末が僕たちにとって間違いなく大きな前進だったと断言できる」
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