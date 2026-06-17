F2＆F3王者のマクラーレン育成フォルナローリ、TPCでハースF1をドライブへ。「チャンスを探る」目的か……平川亮も参加見込み

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レオナルド・フォルナローリは、旧車テストでハースのF1マシンをドライブする。

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
公開日時:
Leonardo Fornaroli, McLaren

　2025年のFIA F2チャンピオンであるレオナルド・フォルナローリが、スペインのヘレスで行なわれるハースF1のテストに参加することがmotorsport.comの取材で分かった。

　F1は先日スペインでバルセロナ・カタルニアGPが開催されたばかりだが、テストは同国のヘレス・サーキットで水曜から木曜の2日間、旧型マシンを用いて行なわれる。フォルナローリは2027年のF1参戦に向けた可能性を探るべく、走行を行なう。

　フォルナローリは2024年のFIA F3でチャンピオンに輝きF2へとステップアップすると、1年目でチャンピオンを獲得。シャルル・ルクレール、ジョージ・ラッセル、オスカー・ピアストリ、ガブリエル・ボルトレトといった錚々たる面々しか達成していないF3（GP3）、F2の連続制覇を成し遂げた。

　その結果、今季からマクラーレン入りを果たしたフォルナローリ。育成ドライバーのひとりとして、今季マクラーレンF1のリザーブドライバーも務めており、バルセロナ・カタルニアGPではFP1でランド・ノリスのマシンをドライブし、F1公式セッションデビューを果たした。しかも、トップだったメルセデスのラッセルから0.8秒落ちの5番手につける上々のパフォーマンスであった。

　マクラーレンのチーム代表を務めるアンドレア・ステラは、フォルナローリについて次のように語った。

「私は彼の姿勢、速さ、安定感にとても満足している」

「レオナルドは間違いなくF1にとって貴重な存在であり、我々も彼に走ってほしいと考えている。将来的にマクラーレン・レーシングで走る可能性も十分にあるが、同時にF1で生まれるあらゆるチャンスを探るために、彼と協力して取り組んでいる」

　なお、ヘレスでのテストではフォルナローリが昨年のハースのマシンをドライブする予定であり、そこにはハースのリザーブドライバーである平川亮も参加するとみられている。

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