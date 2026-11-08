F1 サンパウロGP

ハミルトンとフェルスタッペン、追い上げは難しい？「これまでより、インテルラゴスでのオーバーテイクは難しくなる」

ルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンは、F1サンパウロGPでのオーバーテイクはかなり難しくなっていると考えている。

Lydia Mee Isa Fernandes

公開日時: 2026/11/08 6:08

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フェラーリのルイス・ハミルトンとレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、共にパワーユニット（PU）交換ペナルティによりサンパウロGP決勝を後方からスタートすることになるが、過去のシーズンと比べて、インテルラゴスでのオーバーテイクが格段に難しくなると予想している。

ハミルトンは20番手、フェルスタッペンは21番手から決勝レースをスタート。ふたりの後ろは、セルジオ・ペレス（キャデラック）のみだ。

インテルラゴスは長年、比較的オーバーテイクが容易なサーキットとして知られてきた。フェルスタッペンとハミルトンは、いずれも過去に後方グリッドから優勝した経験がある。ハミルトンは2021年に10番手から、フェルスタッペンは2024年に17番手から勝利を挙げた。

しかし、2026年のレギュレーションではDRSが廃止され、新たにオーバーテイクモードが導入された。2人は、今年のレースはもはやこれまでと同じような展開にはならない可能性があると考えている。

雨に見舞われた予選後、フェルスタッペンはSky Sports F1に対して次のように語った。

「オーバーテイクは少し難しくなるだろうね。ここのオーバーテイクモードは、それほど大きな効果がない。全員が最終コーナーからターン1までバッテリーを消費しているし、みんなウイングを開いている」

「だから、その効果は通常より小さくなる。ラップタイムが同じくらいのマシンに追いついたとき、追い抜くのは少し難しくなるだろう。最初の数台は問題ないけど、その先のマシンを抜くのは難しくなると思う」

ハミルトンもメディアに対し、次のように語った。

「以前より難しくなると思う。以前は非常に長いストレートがあったし、前のマシンに接近できればDRSを使えた。相手のマシンがDRSを使えない場合もあったからね」

「今は全員がウイングを開くので、オーバーテイクは本当に、本当に、本当に難しくなると思う。過去に見られたようなレース展開にはならないかもしれない。ただ、ウエットコンディションになれば状況は変わる可能性がある」

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