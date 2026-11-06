F1 サンパウロGP
ハミルトンは黙らない！ フェラーリの”不利益”を避けるため、ルクレールとの話し合いを改めて要求「優勝を逃した……対策を講じなきゃ」
ルイス・ハミルトンは、F1メキシコシティGPで起きたシャルル・ルクレールとの”無意味”な同門対決について、フェラーリに存在を許さないためにも、さらなる話し合いが必要だと語った。
Filip Cleeren
公開日時: 2026/11/06 8:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
フェラーリのルイス・ハミルトンは、チーム内の交戦規定を整えるために、さらなる話し合いが必要だと主張。シャルル・ルクレールが、他のチームのドライバーよりも自分に対して激しいレースを挑んできているという主張を支持した。
先週末に行なわれたメキシコシティGPの1周目、ハミルトンとルクレールはターン1に1-2体制で突入した。しかしそのターン1で両者は接触。この時はポジションは変わらなかったが、その後もルクレールはハミルトンを厳しく攻め立て、ターン4では2台揃ってオーバーラン。これでハミルトンは勢いを削がれてしまいマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に抜かれ、ルクレールもコーナーをショートカットしたことで5秒のタイム加算ペナルティを科された。
この結果優勝はフェルスタッペンに奪われ、ハミルトンは2位。ルクレールは4位に終わった。
レース中もレース後も、ハミルトンはルクレールの振る舞いに憤慨。ペナルティよりも先頭のクリーンエアの部分を走った方がメリットが大きいとして「ポジションを戻すべきだ」と訴え、レース後にも「話し合う必要がある」と語った。
ただ1周目のルクレールの厳しすぎる仕掛けには、様々な憶測が渦巻いている。一部では、ルクレールは他のドライバーに対するよりも、ハミルトンに対するプレッシャーの方が厳しいのではないかという声もある。チームメイトなのに……である。
そして当のハミルトンも、そのことを感じているようだ。
「僕もそう思うね。シンガポールでは彼は完全にイン側にいて、僕の前をキープした。しかしその後、ペースを落としたんだ。明らかにいつもとは違ったよね」
「でも過去のチームメイトとの事例を見てみれば、セバスチャン（ベッテル）に対しても、カルロス（サインツJr.）に対しても、同じような感じだったかもしれないね」
このシンガポールの事例はこうだった。スタートでルクレールはフェルスタッペンに競りかけるも、オーバーテイクには至らなかった。そこにハミルトンが接近したが、ルクレールは抜かせまいと減速してブロック。その結果ハミルトンは、アントネッリのプレッシャーにさらされることになった。
ハミルトンは、このままではチームにとって「大きな問題」が生じると警告。チーム代表のフレデリック・バスール代表も、メキシコでの出来事がチームの2000人のスタッフに対する敬意を欠いた行為だと感じ、ふたりのドライバーと短時間ながら話をしたことを認めている。
ただその後はしっかりとした話し合いは行なわれなかったようだ。バスール代表は一旦ヨーロッパに戻る必要があり、ルクレールは娘の誕生に立ち会ったからだ。
それでもハミルトンは、サンパウロGPの金曜日に、バスール代表およびルクレールと話し合いができることを期待している。
「当然僕は苛立ったし、今も苛立っている」
ルクレールはそうmotorsport.comに語った。
「だから話し合いが必要だ。時間があれば、話し合いをするつもりだ」
「チームのために……勝つチャンスがあったんだ。チームは今年、素晴らしいアップデートを実現してくれたし、本当に素晴らしい仕事をしてくれたと思う。ここ3〜4レースで、他のどのチームよりも多くのポイントを獲得した」
「1-2フィニッシュを簡単に達成できたはずだ。二度とこのようなことが起こらないように、必ず対策を講じなければいけない」
なおハミルトンは、レース中にルクレールへのペナルティが軽すぎると訴え続けたことで批判も浴びた。しかしこれについてハミルトンは「黙るつもりはない」と語った。
「僕の発言について皆がどう思おうと、正直に言って気にしない。僕は感情を隠さず、その瞬間に感じたことをそのまま口にするタイプだ」
そうハミルトンは語った。
「誰かが僕の発言について『計算されている』と言っているのを見かけた。でもレース中は心拍数が170くらいで、しかも時速320kmで走っている。計算して発言する時間なんてないし、メディアが何を書くかなんて考える余裕もない」
「もちろん、後で後悔してしまうようなことを言ってしまうこともあるだろう。でも、僕は後悔しない。ありのままの自分でいることを、謝罪するつもりもないよ。だから僕は黙らない。これまで一度も、黙らされたことなんてないんだ。チームからも、何も言わないようにと指示されたことなんてないんだ。それが僕のやり方だ」
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