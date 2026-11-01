F1 メキシコシティGP

ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」

41歳にしてF1でポールポジションを獲得したルイス・ハミルトンは、「今でもこの仕事が大好きだ」と語った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/01 3:31

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1第19戦メキシコシティGPの予選でポールポジションを獲得したのは、フェラーリのルイス・ハミルトンだった。彼にとってはフェラーリ移籍後初となるポール。またF1史上5番目に高齢のポールシッターとなった。

過去7度のF1ワールドチャンピオンのうち、2回をここメキシコで決めたハミルトン。彼はそんな思い出の地でF1キャリアに新たな1ページを刻んだ。そしてそれは長らく待ち望んでいた瞬間だった。

フェラーリにとっても今季初のポールポジションであった。そしてハミルトンとしても、最後のポールポジションはメルセデス時代の2023年ハンガリーGPまで遡る。41歳297日での達成は最年長記録の5位にランクインし、マリオ・アンドレッティ（1982年イタリアGP）とナイジェル・マンセル（1994年オーストラリアGP）の間に割って入った。

Q3の最終アタックでは、ジョージ・ラッセル（メルセデス）がシャルル・ルクレール（フェラーリ）を上回ってトップに立ったが、その後ハミルトンがわずか0.009秒それを上回って見せた。

予選を終え、ハミルトンは「言葉が出ないよ」と開口一番語った。

「メキシコでフェラーリでの初ポールを獲得できたこと、そして通算105回目のポールを獲得できたことは特別な気分だ。105という数字は気に入っているんだ」

ハミルトンは金曜日のフリー走行でパワーユニットのトラブルに見舞われ、FP2ではわずか13周しか走れず、貴重な走行時間を失っていた。それでも、標高が高くグリップの低い路面でのフェラーリの挙動には、実際のところ非常に満足していたという。前夜に行なったセットアップ変更も、最小限にとどまった。

「本当に厳しく、難しい週末だった」とハミルトンは言う。

「FP1では（空力計測用の）レーキを装着して走行していた。そして昨日はエンジンのトラブルも発生したから、完全に後手に回ることになった。ロングランもできなかったけど、週末を通してセットアップに関しては本当にいい仕事ができたと思う」

アンドレッティに次いで年長のポールシッターとなったことを伝えられると、ハミルトンはこう返した。

「意志あるところに道は開けるんだ。すべては気持ちの持ちようだよ。若さと健康を保つため、できることは全て取り組んでいるんだ」

「でも、今でもこの仕事が大好きだし、その気持ちは今も失われていない。毎朝目を覚ますと、このことを考えている。夢に見ることだってある」

「そして世界中に素晴らしい応援をしてくれる人たちがいて、彼らが僕を支えてくれている。だから、今日の結果を喜んでくれていたらいいなと思うし、明日も彼らの期待に応える走りをしたいね」

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