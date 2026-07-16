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昔はこんなことなかった！　ハミルトン、現行F1はソフトウェアへの依存度が高すぎると批判

ルイス・ハミルトンは、F1が複雑なソフトウェアとエネルギー管理システムに依存していることを批判した。

Lydia Mee
公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

　フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1がソフトウェアへの依存を強めている現状に不満を示し、ドライバーたちは純粋なスピードで評価されるどころか、複雑なエネルギー管理システムによって不当に不利益を被っていると訴えた。

　ハミルトンはポッドキャスト『StarTalk』に出演し、現行F1の技術レギュレーションがもたらす課題について語った。

「ファンがすべてを理解するのは本当に難しいし、僕たちドライバーにとっても簡単じゃない。F1マシンを走らせる究極の目的は、マシンを限界までプッシュすることなんだからね」

「本来なら、コーナーをより速く通過できれば、その分ライバルよりタイムを稼げるはずだ。でも今はバッテリー容量が限られているから、パワーを使っていない時に充電し、必要な時にそのエネルギーを使う仕組みになっている」

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Madring

　バッテリー容量の制約と充電の必要性によって、かつてはドライバーの技量と度胸が試されていた高速コーナーが”充電ステーション”となるなど、ドライバーは不自然な状況に置かれているという。

「今年は昨年まであったMGU-Hが廃止されたことで、使えるエネルギー容量が減っている。説明すると複雑なんだけどね」

「だから高速コーナーを全開で攻めて、より勇気を出してリスクを負い、速く走れば走るほど、そのあと十分に充電できなくなってしまい、結果としてペナルティを受けるような状態なんだ」

　さらにハミルトンは、マイアミGPで実際にソフトウェアが原因でタイムを失ったエピソードも明かした。

「マイアミでは、ソフトウェアが正常に動かなかったせいで0.3秒も失った。そのことを知ったのは、ピットへ戻ってエンジニアと話した後だった」

「僕は『ごめん、今日は遅かった』と言ったんだけど、彼らは『君が遅かったわけじゃない。ソフトウェアが正常に機能していなかったんだ』と教えてくれた」

「本当にフラストレーションがたまるよ。昔のF1には、こんなことはなかった。僕は、こういうものはもっと少ない方がいいと思っている」

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