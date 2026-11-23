F1 ラスベガスGP

協力が必要なのに……ハミルトン、ルクレールとの接触について語る「彼は同じ心構えじゃなかったみたいだ」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1ラスベガスGPで接触されたことについて、チームメイトのシャルル・ルクレールを公には非難しなかったものの、苛立ちは隠せなかった。

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

公開日時: 2026/11/23 2:32

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPの決勝レースで、フェラーリ勢の同士討ちがまたしても起きた。これについてルイス・ハミルトンは、シャルル・ルクレールの”考え方”が事故の原因だったと示唆した。

ラスベガスGPの37周目、フェラーリ勢はハミルトンが6番手、ルクレールは7番手につけていた。首位を行くマックス・フェルスタッペン（レッドブル）との差も2秒だった。つまり、大接近戦だったのだ。

そんな中ルクレールは、ターン7でハミルトンのインに飛び込んだ。しかしこれはうまくいかないとみたか、ルクレールは後退。ただルクレールの右フロントがハミルトンに左リヤに接触……この結果、ハミルトンはスピンし、大きく後退してしまった。

一方でルクレールは接触の責任を問われ、10秒のタイム加算ペナルティが科された。そして最終的にハミルトンが7位、ルクレールが10位。接触によって上位入賞、いや表彰台獲得の可能性も潰えた形だ。

フェラーリのふたりは今シーズン、コース上で度々”トラブル”を引き起こしてきた。中でもメキシコシティGPの1周目に起きた同士討ちはあまりにも有名だ。

このメキシコシティGPでフェラーリ勢は1-2体制を築いており、そのままいけば1-2フィニッシュも夢ではなかった。しかしルクレールがハミルトンに仕掛けたことで、ハミルトンはフェルスタッペンに抜かれ、ルクレールもコーナーをショートカットしたことでペナルティを受け、結局勝利を逃す結果となった。

この一件を受けてハミルトンは「真剣な話し合い」を要求した。その話し合いはサンパウロGPの際に行なわれたものの、実質的にはその状況は改善していない。

ラスベガスGPの決勝レース終了後、チームメイトと改めて話し合う前の予定を尋ねられたハミルトンは、「分からない。そこに巻き込まれたくないね。フェラーリに聞いてよ」と語った。

しかし接触が起きた時の心境について問われると、さりげなくルクレールを批判した。

「何度も経験してきたことだ。あの瞬間、自分は速いと確信していた。10秒のペナルティを消化し、本来のポジションに戻ってきたところだったからね」

ハミルトンも、レース序盤にマクラーレン勢とバトルをした際、コース外を走行してアドバンテージを得たとして、10秒のタイムペナルティを科されていた。しかしタイヤ交換を行なう際にこれを消化。14番手まで落ちたが、その後4周で8番手まで戻ってきていた。

「マクラーレンに勝つことだけを考えていた。マクラーレンに勝たなければ、後続とのバトルに巻き込まれるのは避けられないからね。バトルをする度に差を縮められてしまうんだ。協力して、スリップストリームを使い続けながらプッシュを続け、そして前のドライバーたちを追い抜いていかなければいけないんだ」

「おそらく僕らは、同じ心構えではなかったんだと思う。今日はそれが、大きくポイントを失うことに繋がったんだ」

なおハミルトンは、自分をナンバー1ドライバーにするよう、チームに求めたことはないという。1996年のF1王者デイモン・ヒルが、11月6日に自身のSNSに「来季はルイスをナンバー1ドライバーにすべき」と投稿したことについて尋ねられると、ハミルトンはこう語った。

「ナンバー1になりたいと頼んだことは一度もない。本当に、一度も頼んだことはないんだ」

「でもシーズンのある時点で、僕は（ルクレールよりも）40ポイント以上リードしていた。その時点では、僕はアントネッリ（アンドレア・キミ・アントネッリ）に一番近い存在だった。そしてシーズンを通じて、長い間2番手のポジションを維持していたんだ」

「その時点で、キミに勝つためにはサポートが必要だった。シーズン中、サポートがあればキミに勝てたかもしれない場面が何度かあった」

「でもサポートは得られなかった……僕が求めているのは、そもそも互いに競い合う必要なんてないということだ。そんなことは決してあってはいけない。この件については、僕が言うべきことは全て言った。この件については、フェラーリに尋ねるべきだ」

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