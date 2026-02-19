本文へスキップ

F1 Second Bahrain Pre-Season Testing

ハミルトン「新マシンは僕のDNA入りだから、より一体感を感じる」2025年の大苦戦から復調に自信示す

フェラーリのルイス・ハミルトンは、2025年シーズンに苦戦したものの、自らの“DNA”を少し注入した新車SF-26で挑む新シーズンには良い状態に戻れると考えているようだ。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　ルイス・ハミルトンは2025年からフェラーリに加入したが、その1年目は大苦戦を強いられた。しかし2026年シーズンは、マシンに自身のDNAを多少入れ込むことができたことで、良い状態に戻れると考えている。

　2025年、ハミルトンは1度も表彰台を獲得できず（スプリント除く）にシーズンを終え、獲得ポイントの面においても、チームメイトのシャルル・ルクレールに86ポイントもの差をつけられた。

　昨年のハミルトンは度々落胆した様子を見せていて、ハンガリーGPで予選12番手に終わった後には、自身を「役立たずだ」と評し、「フェラーリはドライバーを替えるべき」とまで発言したこともあったほどだ。

　不振の要因のひとつとしてハミルトンは、SF-25の開発時にはメルセデス所属だったことで、自身の意見が反映されていなかった点を挙げ、新しい環境に適応するには時間がかかることを強調していた。

　そんな中で彼の希望となっていたのが2026年のレギュレーション変更であり、「今年のフェラーリに自分のDNAを注ぎ込みたい」と繰り返し語ってきた。そしてハミルトンは、バーレーンで行われたプレシーズンテストを経て、それが実現したと感じているという。

「この冬は多くの時間をかけて自分を立て直し、集中し直した。身体も心も、長い間で一番良い状態に整えることができたと思っている」

　プレシーズンテストの後半日程が始まったバーレーンで、ハミルトンはそう答えた。

「チーム内の体制を再編したことによる部分、そしてマシンについても、今のところかなり良いスタートを切れたと感じている」

「この新世代のマシンの時代は本当にエキサイティングだ。すべてが新しく、走りながら理解していかなければならないんだからね」

「昨年は、最終的には“受け継いだ”マシンに縛られていた。今年のマシンは、過去10ヵ月、あるいは8ヵ月間、シミュレーターで僕も開発に関わってきたものだ。だから、そこには少なからず自分のDNAが入っている。間違いなく、こちらの方がより強い一体感を感じている」

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

　なおハミルトンの言う”再編”には、レースエンジニアの変更も含まれている。ただリカルド・アダミの後任はまだ未発表の段階だが、一時的にカルロ・サンティが務めることになっている。また長年のマネージャーであるマーク・ハインズとも別の道に進んだ。そうしたさまざまな変化を経て、ハミルトンは2026年に向けて次の段階へ進めると自信を深めている。

「チームに対する信頼はまったく変わっていない。100％の信頼を置いているし、彼らが何を成し遂げられるかも分かっている」と、ハミルトンは言う。

「だからこそこのチームに加わった。すぐに成功できるとは思っていなかったし、一夜にして結果が出るものではないと分かっていた。だから長期契約を結んだ。大抵の場合、プロセスが必要なのは分かっている」

「チームとしても昨年から本当に多くを学んだし、いくつかの変化も加えてきた。全員が常に改善し、より良くなろうとしている。今はこれまで以上にうまく協力できていると感じている。だからこそ、これからが楽しみなんだ」

