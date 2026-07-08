メルセデスは後半戦でグリッド降格ペナルティを受ける……ハズ！　ハミルトンがPU信頼性の問題指摘　

F1で今季のチャンピオンシップをリードしているメルセデス。それを追う立場にあるフェラーリのルイス・ハミルトンは、シーズン後半戦でメルセデスがパワーユニット（PU）の信頼性から来る問題でペナルティを受けることになると考えている。

ハミルトンは今シーズンから導入された新しいPUに関して、フェラーリが示している信頼性を称賛している。その一方でシーズン序盤で信頼性問題に見舞われたメルセデスについて、後半戦からペナルティなどの問題に見舞われるはずだと指摘した。

なおメルセデスは今シーズン第10戦までの間に、ジョージ・ラッセルがカナダGPで、アンドレア・キミ・アントネッリがバルセロナ-カタルニアGPでそれぞれ電気系統のトラブルからリタイアを喫している。

「本当に感心している」とハミルトンはフェラーリの信頼性について語った。

「シーズン開幕前から、僕たちはプロセスやレースウィークエンドでの実行力を向上させる必要があると分かっていた」

「それは昨年から求めていたことだし、チーム全員がそれぞれ最高の仕事をしている。ガレージのメンバーはピットストップのために本当に懸命に働いていて、実際に素晴らしいピットストップができている」

「ファクトリーのスタッフも、この安定性をもたらすために努力してきた。そして最終的には、それが今年の差を生むことになると思う」

「今年は例年よりもエンジントラブルが多く発生しているように見える」

「ジョージやキミのバッテリー関連の状況がどうなっているのかは分からないけれど、いずれ何らかのペナルティが発生するはずだと思う。確かバッテリーセルは2基（実際は3基）しか使えなかったはずだからね」

「だからこそ、僕たちにとって重要なのは、この状況を維持しながら最大限ポイントを稼ぐことだ。勝てない週末であっても、できる限り完璧にレースを遂行しなければならない」

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

■メルセデスとフェラーリは同数の電装系コンポーネントを使用

2026年シーズンも、各ドライバーが使うことのできるPUの構成コンポーネント群には上限が定められている。それを超えて使用すると、グリッド降格ペナルティが科される。

内燃エンジン（ICE）、ターボチャージャー（TC）、エキゾースト（EX）は各4基まで。一方で、MGU-K、エナジーストア（ES）、コントロールエレクトロニクス（CE）は各3基までとなっている。

しかし、ハミルトンの指摘を詳しく検証すると、FIAがイギリスGP前に公表したパワーユニット使用状況では、メルセデスとフェラーリは電装系コンポーネントの使用数が同じだった。

ICE TC EX MGU-K ES CE ラッセル 3 3 3 2 3 3 アントネッリ 3 3 3 1 3 3 ルクレール 3 3 2 3 3 3 ハミルトン 3 3 2 3 3 3

ただし、このデータからは、すでに使用したコンポーネントのうち、チームが”プール”と呼ぶ再使用可能な状態のモノがいくつあるのか、あるいは完全に使用不能となったものがいくつあるのかは分からない。

例えば、カナダGPで故障したラッセルの電装系や、バルセロナ-カタルニアGPでトラブルを起こしたアントネッリのコンポーネントが、今後再使用可能かどうかは明らかになっていないのだ。

実際、イギリスGPではアストンマーティンのランス・ストロールがエナジーストアとコントロールエレクトロニクスの5基目を投入したことで、規定数超過による10グリッド降格ペナルティを受けた。もっとも、ストロールは予選結果の関係で21番手スタート予定だったため、実際にはチームメイトのフェルナンド・アロンソに1ポジション譲るだけで済んでいる。

パワーユニットのコンポーネント使用数超過によるグリッド降格は、V6ハイブリッドPU時代の初期には頻繁に見られた話題だった。また、ホンダがマクラーレンと組んで復帰した2015年頃にも大きな問題となった。

しかし近年は、各チームが既存のコンポーネントをローテーションしながら運用するノウハウを確立したことで、大きな話題になることは少なくなっている。

それでも、各チームの使用可能なコンポーネントの“プール”が枯渇し始めれば、追加のパワーユニット投入とグリッド降格ペナルティが再びシーズン後半の重要なテーマとなる可能性がありそうだ。