ハミルトン、復活果たした今だから明かす昨季のケガ「テスト中のクラッシュで9週間くらい何もできなかった」

バルセロナ-カタルニアGPでフェラーリ移籍後初優勝を果たしたルイス・ハミルトン。実は昨年のプレシーズン中のテストで首に怪我を負っていたことを明らかにした。

昨年フェラーリでの初シーズンに備えるため、7度の世界チャンピオンである彼は、1月にバルセロナで2023年のマシンであるSF-23を使った3日間のプライベートテストプログラムを実施した。

しかし2日目、彼はクラッシュを喫し、フェラーリのドライバーとしてのキャリアは理想的とは言えないスタートとなった。そして結果として、2025年は彼のF1キャリア19シーズンの中で最悪のシーズンとなった。

ハミルトンはランキング6位に終わり、チームメイトのシャルル・ルクレールに86ポイント差をつけられ、キャリアで初めて表彰台に上がれなかったシーズンとなった。

「昨年のテスト走行で壁に激しくぶつかったんだ」とハミルトンは語った。

「首の椎間板のひとつが外れて、神経にまで達してしまったんだ」

「だから、9週間くらいはほとんど何もできなかった。毎日カイロプラクティックに通って、毎日寝られないほど体調が悪かったんだ」

「痛み止めも使ったし、注射も打った。何とか改善しようと、できることはすべてやった。だから基本的には、その状態とうまく付き合いながら過ごそうとしていたんだ。今の自分が置かれている立場では、それは簡単なことではない」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

41歳のハミルトンが首の怪我について明かしたのは、前戦バルセロナでフェラーリ加入後31戦目にしてついに初優勝を果たした直後のことだった。

この勝利は、ハミルトンが再び輝きを取り戻した今シーズンを象徴するものとなった。開発段階から自身の意見が反映されたマシンをようやく手にし、さらに周囲のスタッフ体制にも変更が加えられたことが、その復活を後押ししている。

ハミルトンは、現在ランキング首位のキミ・アントネッリに41ポイント差、3番手のジョージ・ラッセルには9ポイント差をつけて2番手につけている。ラッセルはハミルトンについて、タイトル争いにおける「大きな脅威」だと評している。

しかし、今週末のオーストリアGPを前にハミルトンは、調子を取り戻した今でも「自分がチャンピオンを争っているとは、本当に考えていない」と明かした。

「僕が考えているのは、ここに来て今週末に勝ちたいということだけだ。それが目標なんだ」と彼は続けた。

「そのために先週から今週にかけて取り組んできたし、ディナーにも行っていない」

「ただひたすら努力を続け、100％の状態で現地入りし、このチームの人たちのために結果を出せるよう、必要な犠牲を払っている」

「それに、自分がマシンの中で下す判断や、ここで自分たちが行なうことが、どれほど広い範囲に影響を及ぼすのかも理解している。だから、僕が考えているのはそういうことなんだ」