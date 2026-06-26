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ハミルトン、復活果たした今だから明かす昨季のケガ「テスト中のクラッシュで9週間くらい何もできなかった」

ルイス・ハミルトンは、フェラーリ移籍後のプレシーズン中のテストでのクラッシュにより首に怪我を負っていたことを明らかにした。

Ed Hardy Oleg Karpov
公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

　バルセロナ-カタルニアGPでフェラーリ移籍後初優勝を果たしたルイス・ハミルトン。実は昨年のプレシーズン中のテストで首に怪我を負っていたことを明らかにした。

　昨年フェラーリでの初シーズンに備えるため、7度の世界チャンピオンである彼は、1月にバルセロナで2023年のマシンであるSF-23を使った3日間のプライベートテストプログラムを実施した。

　しかし2日目、彼はクラッシュを喫し、フェラーリのドライバーとしてのキャリアは理想的とは言えないスタートとなった。そして結果として、2025年は彼のF1キャリア19シーズンの中で最悪のシーズンとなった。

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　ハミルトンはランキング6位に終わり、チームメイトのシャルル・ルクレールに86ポイント差をつけられ、キャリアで初めて表彰台に上がれなかったシーズンとなった。

「昨年のテスト走行で壁に激しくぶつかったんだ」とハミルトンは語った。

「首の椎間板のひとつが外れて、神経にまで達してしまったんだ」

「だから、9週間くらいはほとんど何もできなかった。毎日カイロプラクティックに通って、毎日寝られないほど体調が悪かったんだ」

「痛み止めも使ったし、注射も打った。何とか改善しようと、できることはすべてやった。だから基本的には、その状態とうまく付き合いながら過ごそうとしていたんだ。今の自分が置かれている立場では、それは簡単なことではない」

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

　41歳のハミルトンが首の怪我について明かしたのは、前戦バルセロナでフェラーリ加入後31戦目にしてついに初優勝を果たした直後のことだった。

　この勝利は、ハミルトンが再び輝きを取り戻した今シーズンを象徴するものとなった。開発段階から自身の意見が反映されたマシンをようやく手にし、さらに周囲のスタッフ体制にも変更が加えられたことが、その復活を後押ししている。

　ハミルトンは、現在ランキング首位のキミ・アントネッリに41ポイント差、3番手のジョージ・ラッセルには9ポイント差をつけて2番手につけている。ラッセルはハミルトンについて、タイトル争いにおける「大きな脅威」だと評している。

　しかし、今週末のオーストリアGPを前にハミルトンは、調子を取り戻した今でも「自分がチャンピオンを争っているとは、本当に考えていない」と明かした。

「僕が考えているのは、ここに来て今週末に勝ちたいということだけだ。それが目標なんだ」と彼は続けた。

「そのために先週から今週にかけて取り組んできたし、ディナーにも行っていない」

「ただひたすら努力を続け、100％の状態で現地入りし、このチームの人たちのために結果を出せるよう、必要な犠牲を払っている」

「それに、自分がマシンの中で下す判断や、ここで自分たちが行なうことが、どれほど広い範囲に影響を及ぼすのかも理解している。だから、僕が考えているのはそういうことなんだ」

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