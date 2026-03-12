フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！ ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる
フェラーリはF1バーレーンテストで使用し界隈を騒がせた「180度回転式リヤウイング」を中国GPで実戦投入する予定だ。
3月13日から開催されるF1第2戦中国で、フェラーリは「180度回転式リヤウイング」を実戦投入する。
2026年からF1に新たに投入されたアクティブエアロ。これにより、前後のウイングが可動するようになり、コーナー区間ではダウンフォースを稼ぎ、ストレートでは空気抵抗を減らす形となった。
そのうちリヤウイングに関して言えば、昨年まで使われていたDRSに近いものだ。しかしフェラーリはそのリヤウイングの可動方法で新機軸を打ち出し、ライバルを驚かせた。バーレーンでのテストで使われたこのリヤウイングは、フラップを”180度回転”させるもので、日本では親みを込めて”くるりんぱ”と呼ばれることもある。
フェラーリは開幕戦ではごく一般的な仕様のリヤウイングを使ったが、第2戦中国GPではこのくりしんぱウイングを実戦投入することを予定している。
このデザインから何らかの利点や学びを得たかと問われたルイス・ハミルトンは、次のように語った。
「特に何かがあるとは思わない。あのウイングでは丸1日ほどテストを行なったから、必要なことはやったと思う」
「必要な走行はすべてできたし、チームにはとても感謝している。実際にはもっと後の段階で導入される予定だったものだからね。それでもチームは本当に一生懸命に開発して、ここに持ち込めるようにしてくれた」
「僕にとっては、チームが戦っていること、前へ進もうとしていること、追い上げようとしていることを見るのが、本当に素晴らしいことなんだ。ファクトリーの皆は残業もしてアップグレードを持ち込もうとしてくれている。それがこの戦いの本質なんだ」
「去年はチームがそういうモードで動く本来のポテンシャルを見ることができなかった。なぜなら今年のマシン開発に集中していたからだ。それから、このウイングに公式な名前があるのかも分からない。誰かが”マカレナ”、と言っていたけどナゼなのかはわからないよ」
なお、このウイングのもたらすメリットについては議論の的となっている。フェラーリが主に目指しているのは、コーナリング時にどう最大ダウンフォースを生み出すのか、そしていかにして空気抵抗を減らすのかある。
ハミルトンは新ウイングそういったの点について改めて訊かれたが、メリットについては明確な答えは示さなかった。
「いや、残念だけど同じような感じだったよ。バックミラーで動くのが見えるんだ」
「だから、ここでどんな働きをするのかを見るのを楽しみにしている」
新リヤウイングはともかく、フェラーリとしては2026年シーズンは順調なスタートを切った。開幕戦ではシャルル・ルクレールが3位、ハミルトンが4位を確保し、メルセデスに次ぐ位置を占めた。レース中には1-2体制となるシーンもあった。
ただメルセデスは、予選では圧倒的な強さを発揮。まだまだフェラーリは、差をつけられていると見る向きもある。ハミルトンはそのメルセデスについて、電気エネルギーへの依存度が高まる中で、優れたバッテリーマネジメントで優位に立っていると指摘する。
メルセデスに追いつき2026年タイトル争いに加わるための鍵は何かと問われると、ハミルトンはこう答えた。
「それは本当に開発次第だと思う」
「今はどのチームにとっても開発ペースがかなり速い。だから次の数レースで誰がアップグレードを持ち込むのかを見るのは興味深いよ」
「彼らには大きなアドバンテージがある。予選ではコンマ8秒くらい差があったし、レースでもクリーンエアではコンマ4〜5秒くらいの差だったと思う。これは本当に大きいギャップだ」
「だから今後の開発競争が本当に面白くなると思う。僕たちは彼らに追いつこうとするし、追いつけると信じている。ただ、それが確実に実現するとは言えないけれどね」
記事をシェアもしくは保存
F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」
最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？ ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」
F1は新時代突入でマリオカート化？ 特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール
最新ニュース
スーパーフォーミュラ × BOAT RACEのコラボイベント実施。“ガチ勢”阪口晴南が大活躍……ボートレース転向で速そうなのは野尻智紀？
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず
フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？ レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」
フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！ ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。