F1 メキシコシティGP

ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、「自分の反応速度は、ここにいる最年少のドライバーたちよりも速い」と主張し、早くて2030年に実現するF1アフリカGPへ出場する意欲を見せた。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/30 9:11

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンは、新設されるアフリカGPに出場できる年齢まで現役を続ける可能性について語り、自身は「人とは違う存在だ」と強調した。

F1は先日、ルワンダと10年間の開催契約を締結し、首都キガリ近郊に建設される新サーキットでアフリカGPを開催すると発表した。このイベントは2030年代初頭にカレンダー入りする見通しだ。長年アフリカ大陸へのF1復帰を訴えてきたハミルトンは、この発表を受けて契約についての感想を尋ねられた。

ハミルトンは、現地でレースをするには現役を続けなければならないと冗談交じりに語ったが、その考えはどれほど本気なのだろうか。

「まず、この10年間、ここには僕のような人間はいなかった。だから、自分は人とは違う存在だと感じている」

「もちろん、年齢を重ねることで、これから予測できない課題が出てくるだろう。でも、これまでの道のりでは、反応速度が落ちるという先入観が数多くあった」

「前戦での僕の反応を見た？ 僕の反応は、ここにいる若いドライバーの何人かよりも速い。自分自身と頭脳をシャープな状態に保ち続けるために、活用できる手段はいろいろあるんだ」

「結局のところ、すべてを犠牲にする覚悟があるかどうかだと思う。今の僕は、これからもそうするつもりでいる。4年後も今と同じことを続けたいと思っているかは分からないけど、今はまだ自分の仕事が大好きなんだ」

「今も全力で取り組んでいるし、当面はその姿勢を変えるつもりはない。44歳になったとき、20歳のドライバーと競い合えるかどうかは誰にも分からない。でも、41歳の今は20歳のドライバーと競い合えている。2030年代にもここにいるかどうかは、時間が教えてくれるだろう。様子を見よう」

「ただし、歓迎されなくなるまで居座りたいとは思っていない。パフォーマンスを発揮できなくなった状態で走り続けたくはないんだ。反応速度が落ち、意欲も衰え、ペースも落ちてしまう。昨年は誰もがそうなると思っていた。でも、僕はそれが間違いだと証明したし、これからも証明し続けたい」

ハミルトンはドライバーズランキングで3番手につけており、同2番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）にわずか1ポイント差まで迫っている。しかしハミルトンは、その争いを優先事項とは考えていないと語った。

「それが何の意味もないと言うつもりはないけど、僕が注目していることではない。誰もが本当に気にかけるべきなのは、チャンピオンシップを獲得することだけだと思う」

それよりもハミルトンは、昨年コンストラクターズランキング4位に終わったチームのために、今季2位を確保することを目指している。そして、残り5戦を2027年に向けた準備に活用する考えだ。

「残りの5戦は、来年のマシンのためのテストベンチとして活用している。空力部門の責任者と時間をかけて話し合い、車両運動性能について議論し、このマシンのどこを改善できるのか、例えば今年素晴らしかったシャシーの長所をどう維持できるのか、といったことを話しているんだ」

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