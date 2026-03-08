フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

2026年のF1開幕戦オーストラリアGPで、フェラーリのルイス・ハミルトンは4位に終わった。しかしレースでフェラーリが見せた力強いパフォーマンスに、ハミルトンも確かな手応えを感じている。

新世代F1マシンでの初めてのレースとなったオーストラリアGPは、スタートで大きな順位変動があった。フェラーリ勢がロケットスタートを見せ、7番グリッドのハミルトンは4番手、4番グリッドのシャルル・ルクレールはトップに立って見せたのだ。

ルクレールはポールスタートだったメルセデスのジョージ・ラッセルと激しい首位攻防を見せる中、ハミルトンもそのすぐ後ろまで追いつき、3台での優勝争いになるかと思われた。

ターニングポイントとなったのは、その後2度にわたって出されたバーチャルセーフティカー（VSC）。ラッセルとチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリは共にVSCのタイミングでピットインしたが、フェラーリはルクレール、ハミルトン共にステイアウトさせるという判断を下した。その結果レース中盤にアンダーグリーンでピットストップをしたフェラーリ勢は、メルセデス2台のはるか後ろに回ることになってしまった。

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

メルセデス2台とルクレールに次ぐ4位でフィニッシュしたハミルトン。レース中にもこの判断に疑問を呈していたが、彼はSky Sports F1に対し、レース後には改めて検証するつもりだと述べた。

「もう一度見返してみないといけないけど、全体的にはチームをとても誇りに思っている」

「この位置を走れるマシンを仕上げてきたチームは本当に素晴らしい仕事をしている。もちろん、僕たちはメルセデスほど速くはないし、やるべきことはある。でも確実に戦いには加わっている」

「とても楽しいレースだったし、良い感触が得られた。あと数周あればシャルルを捕まえられたと思う。だからペースはとても良かった。今日のポジティブな点はたくさんある」

今回フェラーリが見せた速さは本物かと尋ねられたハミルトンは、こう付け加えた。

「週末を通してかなり力強かった。予選では本当の速さを示せていなかった。予選ではいくつか問題があって、本来いるべき位置より後ろからのスタートになってしまったんだ」

「今日のレースに入る時点では、誰も本当のペースがどれくらいかは分かっていなかった。でもスタート直後からすごく良い感触だった」

「ポジティブな点は多いけど、メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能ではない。差は縮められると信じている。特に一発の速さという点では簡単ではないし、努力が必要だけどね」

「パワーの問題なのか、バッテリーの出力の問題なのかを見極める必要がある。でもコーナーでは同じくらい速いし、これからもプッシュを続けていかないといけない」