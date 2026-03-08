フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
ルイス・ハミルトンは、F1開幕戦オーストラリアGPを終えて、フェラーリがメルセデスに匹敵するパフォーマンスを見せるにはまだやるべきことが多く残っていると認めつつも、その差を縮めることは「不可能ではない」と語った。
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
写真：: Martin Keep / AFP via Getty Images
2026年のF1開幕戦オーストラリアGPで、フェラーリのルイス・ハミルトンは4位に終わった。しかしレースでフェラーリが見せた力強いパフォーマンスに、ハミルトンも確かな手応えを感じている。
新世代F1マシンでの初めてのレースとなったオーストラリアGPは、スタートで大きな順位変動があった。フェラーリ勢がロケットスタートを見せ、7番グリッドのハミルトンは4番手、4番グリッドのシャルル・ルクレールはトップに立って見せたのだ。
ルクレールはポールスタートだったメルセデスのジョージ・ラッセルと激しい首位攻防を見せる中、ハミルトンもそのすぐ後ろまで追いつき、3台での優勝争いになるかと思われた。
ターニングポイントとなったのは、その後2度にわたって出されたバーチャルセーフティカー（VSC）。ラッセルとチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリは共にVSCのタイミングでピットインしたが、フェラーリはルクレール、ハミルトン共にステイアウトさせるという判断を下した。その結果レース中盤にアンダーグリーンでピットストップをしたフェラーリ勢は、メルセデス2台のはるか後ろに回ることになってしまった。
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
メルセデス2台とルクレールに次ぐ4位でフィニッシュしたハミルトン。レース中にもこの判断に疑問を呈していたが、彼はSky Sports F1に対し、レース後には改めて検証するつもりだと述べた。
「もう一度見返してみないといけないけど、全体的にはチームをとても誇りに思っている」
「この位置を走れるマシンを仕上げてきたチームは本当に素晴らしい仕事をしている。もちろん、僕たちはメルセデスほど速くはないし、やるべきことはある。でも確実に戦いには加わっている」
「とても楽しいレースだったし、良い感触が得られた。あと数周あればシャルルを捕まえられたと思う。だからペースはとても良かった。今日のポジティブな点はたくさんある」
今回フェラーリが見せた速さは本物かと尋ねられたハミルトンは、こう付け加えた。
「週末を通してかなり力強かった。予選では本当の速さを示せていなかった。予選ではいくつか問題があって、本来いるべき位置より後ろからのスタートになってしまったんだ」
「今日のレースに入る時点では、誰も本当のペースがどれくらいかは分かっていなかった。でもスタート直後からすごく良い感触だった」
「ポジティブな点は多いけど、メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能ではない。差は縮められると信じている。特に一発の速さという点では簡単ではないし、努力が必要だけどね」
「パワーの問題なのか、バッテリーの出力の問題なのかを見極める必要がある。でもコーナーでは同じくらい速いし、これからもプッシュを続けていかないといけない」
