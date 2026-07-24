1年前は役立たずだった……だが今は違う！　ハミルトン、フェラーリでの躍進を「誇りに思う」

ルイス・ハミルトンは、2025年ハンガリーGPで自らを「役立たず」とまで評した苦境から、2026年シーズンに大きく立て直したことを誇りに思っていると語った。

2025年にフェラーリへ加入したハミルトンは、昨年のハンガリーGPで予選Q2敗退と苦しんでいた。一方でチームメイトのシャルル・ルクレールはポールポジションを獲得するなどその差は顕著で、レース後のハミルトンはかなり落胆した様子だった。

当時は「チームは自分を交代させるべきだ」とまで口にしており、フェラーリ移籍初年度の苦戦を象徴する週末だったと言えるだろう。

しかし2026年のレギュレーション変更が、ハミルトンにとって追い風となった。自身の開発意見が反映されたマシンをドライブできるようになったことに加え、私生活を含めた様々な変化も好影響をもたらしているという。

「チームのみんなを誇りに思うし、あの状況から抜け出すことができた自分自身も誇りに思っている」

首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に45ポイント差のランキング2番手と、昨年とは全く違う状況でハンガリーGPに臨んでいるハミルトンは語った。

「いつかドキュメンタリーを作る時が来たら、あの週末（2025年ハンガリーGP）に何が起きていたのか、その背景も含めてすべて話すつもりだ」

「でも、あの時からここまで来られた。実際、今週ここへ来る時も直近のレースの余韻を感じていたけれど、去年とはまったく違うポジションで迎えられているのは、本当にありがたいことだ」

「チームとして積み重ねてきた開発にも感謝しているし、パズルのピースが少しずつ噛み合ってきた。その結果、今は素晴らしいマシンと総合力の高いパッケージを手にして、優勝争いができるようになった」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ハミルトンは今回、昨年とは異なり自信を持って挑めるはずだ。彼にとってハンガロリンクは相性の良いサーキットであり、ここでは歴代最多となる8勝を挙げ、2023年には自身としては最後のポールポジションも獲得しているコースなのだ。

なお2026年シーズンのフェラーリは首位メルセデスに最も近いライバルとなっており、全10戦のうちスペインGPとイギリスGPでは優勝。メルセデス以外で唯一勝利を挙げているチームとなっている。

低速から中速コーナーが多く、SF-26の強みを生かせるハンガロリンクでは、今季3勝目を狙える可能性もある。

ただルクレールは過度な期待を戒めている。フェラーリはモナコGPでも優勝候補と目されながら苦しいレースを送り、アントネッリに完敗した経験があるためだ。

「個人的には、依然としてメルセデスが基準になると思っている」とルクレールは言う。

「予選では非常に手強い相手になるだろう」

「もちろん、このサーキットは理屈の上では、僕たちのマシンに少し合っている。どのマシンにも長所と短所があって、僕たちの強みはコーナリング時のバランスとグリップにある」

「このコースでは、それが非常に重要になる。だから少しは近づけるかもしれない。でも結局は、すべて実行力次第なんだ」

「モナコでもあったように、マシンを適切な作動領域に入れられなければ、有利なサーキット特性で得られるメリット以上のものを失ってしまう」

「だから、僕たちはそこに集中して取り組んでいる」