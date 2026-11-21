F1 ラスベガスGP
フェラーリ悪夢のダブルQ2敗退。ハミルトン苦戦の原因はフロア損傷とデプロイ不足「それがなくても厳しかった」
フェラーリのルイス・ハミルトンは、デブリによるダメージとエネルギー不足がF1ラスベガスGP予選でQ3進出を逃した原因だと語った。
Lydia Mee
公開日時: 2026/11/21 6:49
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Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
F1ラスベガスGPの予選は、フェラーリにとって悪夢の結果となった。2台が揃ってQ3進出を逃し、シャルル・ルクレールが11番手、ルイス・ハミルトンが12番手に終わったからだ。
フェラーリが2台そろってQ2敗退となるのは、昨年イモラで行なわれたエミリア・ロマーニャGP以来のことである。
ランキング2位を争っているハミルトンは、ラスベガスのロングストレートでの苦戦を予想していたにも関わらず、予選に向けては楽観的だったとSky Sports F1に語った。
しかしマシンに負ったダメージにより、その予測は裏切られることとなった。
「最初か2周目に、フロアに何か衝撃を受けた。デブリか何かでフロアが損傷し、それによってダウンフォースを大きく失った。コンマ数秒のロスだった」とハミルトンは振り返った。
さらに、ラップ終盤にマシンの電気エネルギーが不足したことで、さらにタイムを失ったという。
「最後のラップは自分にできる限りの走りだった。でも、前には誰もいなかった」と、スリップストリームが使えなかったことをハミルトンは嘆いた。
「そのうえ、終盤にデプロイメント不足が発生し、それだけで約0.6秒を失った。こういう日は悪いことが重なるものだ。まさにそんな一日だった」
Q2最終アタックで前を走るマシンがなく、スリップストリームを得られなかったハミルトンは、タイムを更新できなかった。Q3進出は可能だったと感じていたものの、いずれにしてもグリッド上位までは遠かったと認めた。
「まあ、僕たちはQ3に進出するだけでも苦戦していた」
デプロイメント不足とダウンフォースの損失がなければQ3に進めたと考えている一方で、「それでも厳しかっただろう」と付け加えた。
「でも、自分のラップはQ3に進めるだけのものだった」
「仕方がない。チーム全体にとって間違いなく良い一日ではなかったが、明日は前に進めるように努力する」
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