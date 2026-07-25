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ハミルトン、ピアストリの走行妨害で3グリッド降格ペナルティ。フロントロウを失う

フェラーリのルイス・ハミルトンは、予選でオスカー・ピアストリの走行を妨害したため、F1ハンガリーGPの2番グリッドを失った。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

　フェラーリのルイス・ハミルトンは、 F1ハンガリーGP予選でマクラーレンのオスカー・ピアストリの走行を妨害したとして、3グリッド降格の処分を受けた。

　予選Q3終盤、ハミルトンはメインストレートをゆっくりと走行していたが、その背後からフライングラップ中のピアストリが接近していた。

　ピアストリが接近していることに気づかなかったハミルトンは、レーシングラインを走り続けたため、ピアストリは回避行動を取らざるを得ず、最後のフライングラップを中止した。

　ピアストリはコックピットからハミルトンに皮肉たっぷりに親指を立てて合図を送ったが、困惑したハミルトンはレースエンジニアに、なぜマクラーレンが接近していることを知らされていなかったのかと尋ねた。

　スチュワードは、ハミルトンにアタック妨害の標準的なペナルティである3グリッド降格処分を下した。これにより、ハミルトンは日曜日のスターティンググリッドで2番手から5番手に降格する。

　その結果、シャルル・ルクレール（フェラーリ）、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、ピアストリはそれぞれ1つずつグリッドが上がることになったが、その後アントネッリにも黄旗違反でペナルティが出されている。

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

「ターン1への進入時、44号車（ハミルトン）はレーシングライン上で著しく減速した速度で走行しており、一方81号車（ピアストリ）はプッシュラップで進入していた」と、スチュワードは裁定の中で述べている。

「44号車のドライバーは、ファストラップを終えたばかりで、接近する81号車に関するチームからの無線連絡を受け取ったのは、81号車がすでにすぐ近くに来ていた時だったと説明した。さらに、コース上での自分の車の位置関係から、81号車はミラーに映らなかったと述べた」

「プッシュラップ中だった81号車は、回避行動のためにコース外に逸脱せざるを得ず、ラップを中止せざるを得なかった」

「入手可能な証拠を検討した結果、スチュワードは、予選中に44号車が81号車の走行を不必要に妨害したと判断した」

　ピアストリは当時の状況について、「かなりひどい状況だった」と語った。

「スタートラインから彼が見えていたし、道を譲ってくれると思っていた。実際、ぶつかりそうになるまでずっと彼の様子を見ていたんだ。だから、本当に残念だ」

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