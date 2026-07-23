ハミルトン、ベルギーでの4位は「全面的に僕の責任」。FP3でのクラッシュが負のスパイラル呼び込む

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1ベルギーGPで表彰台争いに加われなかったことについて、「全面的に自分の責任」だと認める。その原因は、FP3でのクラッシュにあったという。

ハミルトンはFP3の終盤、ターン13への進入速度が高すぎたためグラベルへ飛び出し、右リヤホイールをバリアに接触させた。その結果、マシン後部に大きなダメージを負ってストップした。

フェラーリのメカニックは予選に向けてSF-26を修復したものの、ハミルトン曰くクラッシュ前と比べてマシンバランスが変わってしまい、その影響でタイムを失ったという。ハミルトンは結局、予選を6番手で終えた。

決勝レースでは、オープニングラップのジョージ・ラッセル（メルセデス）との接触で5秒のタイムペナルティを科され、最終的にはアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、シャルル・ルクレール（フェラーリ）、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）に次ぐ4位に終わったハミルトン。ペナルティについては厳しすぎると感じているものの、それも土曜日のクラッシュからドミノ倒し的に連鎖したものだと振り返った。

ハミルトンはSky Sportsに次のように語った。

「自分が不運だったとは思っていない。昨日、自分が犯したミスについては反省している」

「だから4位という結果になったことについては、本当に全面的に僕の責任だ。自分でマシンを壊してしまったからね」

「マシンを組み直した際、サスペンションの一部に見落としがあった。それでバランスがまったく違うものになっていて、そのせいで予選では本来よりコンマ2秒かコンマ3秒ほど遅かったと思う」

「その結果後ろの方からのスタートになり、アクシデントが起きて5秒ペナルティも受けた。すべては自分のミスから始まったドミノ効果だった。でもチームは戦略もピットストップも素晴らしい仕事をしてくれているし、マシンも着実に改善されている」

「今日、もしあのダメージがなければ、優勝争いができていたと思う」

さらにハミルトンは、ピットストップ時にも不運に見舞われた。ピットのグリーンシグナルが点灯したその時、メカニックがフロントウイングのフラップ調整をしようとしており、そのメカニックに接触してしまったのだ。

メカニックにケガはなかったが、この接触によりフロントウイングの角度調整は行なわれず、その結果、ハードタイヤでのスティント序盤は苦戦を強いられた。

イギリスGPではスタート手順違反で5秒ペナルティを受け、今回もスチュワードの裁定に悩まされることになったハミルトン。それでもフェラーリのパフォーマンス向上については、大きな手応えを感じているという。

「もちろん、とても励みになっている」

「チームは戦略面で素晴らしい判断をしているし、週末全体を通してオペレーションのレベルも大きく向上している。そして今日も言ったように、僕たちには優勝できるだけのペースがあったと思う」

「僕たちはポイントを持ち帰るためにできる限りのことをやった。あとはマシンが正しい方向へ進化していくことだ。それはチーム次第で、彼らは着実にアップデートを投入している」

「来週は自分自身もしっかり準備を整え、自分が本来できるパフォーマンスを発揮しなければならない」

Additional reporting by Filip Cleeren