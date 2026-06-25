フェラーリで復活勝利のハミルトン”ファンに救われた”と感謝。8度目タイトルはPUの開発次第「僕らにはパワーが不足している」

F1バルセロナ・カタルニアGPでフェラーリ移籍後初勝利を達成したルイス・ハミルトン。移籍初年度の大苦戦から復活できたのは、ファンの支えのおかげだと彼は語る。

ハミルトンの勝利は、2026年F1シーズンここまでで最も心温まる出来事のひとつだろう。2025年のフェラーリ移籍から苦しい展開が続いてきたハミルトンが、ついに表彰台の頂点にたどり着いたのだ。

ハミルトン自身、この勝利にたどり着くまでに「どん底から這い上がってきた」と語っている。そしてその過程で、チームとファンから受けた支えが大きな助けになったという。

「本当に、去年はファンが僕を救ってくれたと感じている」

フェラーリでの初勝利を手にした後、ハミルトンはそう語った。

「家族もそうだし、僕を支えてくれた友人たちもそうだ」

ハミルトンは決勝レースでの表彰台ゼロに終わった2025年シーズンを通じて、多くの疑問の視線に晒されたと語る。しかし、彼を信じ続けた人々の声も確かに届いていた。

「ネガティブなことを言う人たちについては、むしろそれを燃料として使うことが多いんだ」

ハミルトンはSky Sportsにそう語った。

「人に対して否定的になるのは簡単なことだと思う。そして一番ひどいのは、同じドライバーがそういうことを言う場合だ。彼らはこの世界で結果を出すことがどれだけ難しいか知っているはずなのにね。しかも彼らは、僕が成し遂げてきたような成功を手にしていない。それなのにネガティブなことを言うんだ」

「本当に僕を救ってくれたのはファンだった。さっきも言ったようにね。去年、何人ものファンが僕に向かって『自分が何者なのか忘れるな』と叫んでくれたんだ」

「その言葉は本当に心に響いたよ。そして僕は自問しなければならなかった。どうすればもう一度自分自身を見つけられるのか。どうすれば自分を取り戻せるのか。どうすれば前へ進み続け、築き続け、挑戦し続けるための勇気と強さを見つけられるのか、とね」

「それからチームは本当に素晴らしかった。何度も言っているけれどね。僕はたくさんのことを変えたかった。レースチームのエンジニアリング体制もそうだし、このマシンの開発を正しい方向へ導くこともそうだ。まだやるべきことはたくさんある」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

「赤いマシンを見ながら、『あのクルマで勝つのはどんな気分なんだろう』といつも思っていた。表彰台の頂点に立って、チームに国歌斉唱の瞬間をもたらすのはどんな気持ちなんだろう、とね」

「そして実際に経験してみると、それに匹敵するものは何もない。本当に信じられない気分だ」

「僕は本当にかなり苦しい位置からここまで戻ってきた。だから結局のところ、決して諦めないこと、自分自身を疑わないこと、自分を見捨てないこと、そして挑戦し続けることなんだと思う」

8度目のタイトルへ？

現在首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に41ポイント差でドライバーズランキング2位につけるハミルトンを、多くの人がタイトル候補と見るようになった。それはメルセデス時代の上司であるトト・ウルフ代表もそうだ。

しかしハミルトン本人は、8度目のF1王座について本格的に語るにはまだ早すぎると考えている。

「正直に言うと、シーズンのスタートがあんな感じだったから、そういうことはあまり考えていなかった」と、ハミルトンは言う。

「8回目のタイトルについて考えていたわけではない。僕たちが目指してきたのは勝てるようになることだった。でも僕はそれには時間がかかると自覚してきた。そしてメルセデスはシーズン序盤から圧倒的なマシンと圧倒的な速さを持っていたし、両ドライバーとも素晴らしい仕事をしてきた」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

現在、多くの関係者はフェラーリがF1で最高のシャシーを持っていると考えている。一方でメルセデスは、パワーユニットの優位性によって総合力では上回っているように見える。そのためハミルトンは、フェラーリがライバルを継続的に打ち負かすにはまだ改善が必要だと考えている。

「僕たちにパワーが不足しているのは理解している」

「長いストレートがあるサーキットでは、その問題はさらに厳しくなるだろう。でもさっきも言ったように、僕たちには素晴らしい基本性能を持つマシンがある。パフォーマンスを積み上げ続けて、コーナーをもっと速く走れるようになれば、パワー面を改善するまでの間、その差を少し縮められるかもしれない」

「今の段階で長期的なことを考えるのは本当に、本当に難しい。だから今は、一戦ずつ、一週間ずつ進んでいくことが大事なんだ」

「とにかく前進し続けて、この状況を楽しみたい。楽しむことこそが必要だ」

ハミルトンは、F1ドライバーとして最年長クラスとなった今も、自身の能力に対する自信を失っていないことを強調した。また、フェラーリの可能性についても強い確信を持っている。

「身体的には素晴らしい状態だ。19歳の若いドライバーたちと戦っているけれど、彼らは本当に素晴らしい。でも僕もとても良い状態なんだ」

「シーズンのこんな早い段階で、ここまで来られたのは本当に大きいよ。皆が本当によく耳を傾けてくれたし、パフォーマンス向上のために、そして革新的であるために本当に懸命に働いてくれた」

「今年はイノベーションがすべてなんだ。僕たちはリヤエキゾースト周辺の新しいアイデアを投入した。“マカレナ”リヤウイングも投入した」

「これこそ去年から僕が求めていたことなんだ。『このチームはその分野でリーダーにならなければならない』と言ってきた。そして彼らは、それができるし、実際にやるのだということを示してくれた」

「僕たちにはまだ多くの仕事が残されている。決して、これから毎回こういう結果になるわけではないだろうし、メルセデスが今シーズンずっとやってきたようなレベルに到達するためには、僕たちの前には険しく長い山が待ち受けている」

なお今週のオーストリアGPでは、フェラーリが改良版パワーユニットを投入。さらにエンジン性能の向上を狙った新しい燃料も併せて導入される。