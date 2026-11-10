F1 サンパウロGP

気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、サンパウロGPの後、ルイス・ハミルトンがコンストラクターズチャンピオンに輝いたメルセデスと同じ便で帰国すると明かした。

Lydia Mee Federico Faturos

公開日時: 2026/11/10 23:37

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Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

7度のF1ワールドチャンピオンであるルイス・ハミルトン（フェラーリ）にとって、インテルラゴスからの帰路は少々気まずいものになったかもしれない。彼の古巣でもあるメルセデスのトト・ウルフ代表が、コンストラクターズタイトルを獲得したメルセデスと同じ飛行機で、ハミルトンが帰国する予定だと明かしたのだ。

メルセデスはF1サンパウロGPで9度目のコンストラクターズタイトルを獲得した。ジョージ・ラッセルが4位、アンドレア・キミ・アントネッリが5位でフィニッシュし、シーズン残り3戦でランキング2番手のフェラーリに逆転できない差をつけたのだ。

フェラーリはサンパウロGPでシャルル・ルクレールが8位に終わり、パワーユニット交換ペナルティによって20番グリッドからスタートしたハミルトンも9位までの追い上げが精一杯だった。

レース後、タイトル獲得の祝勝会をどこで開くのかと尋ねられたウルフは、チームがイギリスに戻るまでお祝いはお預けになると説明した。

「祝勝会については、まだ分からない。これからまた飛行機に乗って、夜間フライトで帰ることになる。ジョージもその便に乗るから、何か一杯飲むかもしれないね。コンストラクターズタイトル獲得を祝う一杯だ」とウルフはメディアに語った。

「良かったことも悪かったことも含めてね。ルイスも一緒に連れて帰る予定だから、どうなるか見てみよう。彼には悪い意味での一杯が必要かもしれないね。それから、イギリスに戻ってから祝勝会をどうするか考えるよ」

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ハミルトンは2025年にフェラーリへ移籍するまで、メルセデスで12シーズンを過ごした。その間に、7度のタイトルのうち6度を獲得。さらに、2014年から2021年までのコンストラクターズ選手権8連覇にも貢献した。

サンパウロでの週末を終えた後、ハミルトンはInstagramに次のように投稿した。

「コンストラクターズチャンピオンシップを獲得し、シーズンを通して素晴らしい戦いを見せたメルセデスにおめでとう。本当にふさわしい結果だ」

ハミルトンは現在もドライバーズランキング2位を争っている。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが279ポイントでランキング2番手につけ、ラッセルが262ポイントで同3番手、ハミルトンが261ポイントで同4番手となっている。ルクレールとランド・ノリス（マクラーレン）もそれぞれ249ポイント、246ポイントで続いており、残り3戦でどうなるかまだまだ分からない状況となっている。

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