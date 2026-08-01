ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える

フェラーリのルイス・ハミルトンが、ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を、新たな家族として迎え入れた。

7度のF1世界チャンピオンに輝いたハミルトンは、アメリカのブリーダー、ゴールディバ・ゴールデンズから、このヘイローを迎え入れた。ハミルトンは長年にわたってイングリッシュブルドッグのロスコーと過ごしてきたが、そのロスコーは昨年9月に肺炎のため13歳で亡くなっていた。

ヘイローを迎えるにあたり、ハミルトンはロスコーとその前に飼っていたココのトレーナーも務めた、ロサンゼルス在住の動物トレーナー、カースティン・マクミリアンに協力を仰いだ。

ブリーダーのゴールディバ・ゴールデンズはSNSに、ヘイローがハミルトンに迎えられたことをこう綴った。

「ヘイローをロサンゼルスに連れて行き、フェラーリのF1ドライバーであるルイス・ハミルトン選手に引き合わせることができて、とても嬉しく思っている」

「3代続く動物トレーナーの家系に生まれたドッグトレーナー、カーティス・マクミリアン氏が昨日、メイン州へと向かった」

この投稿には、ヘルメットを被るヘイローの写真が添付されていた。またハミルトンのパートナーであるキム・カーダシアンも、ヘイローとの写真をSNSに投稿している。

ハミルトンがヘイローを迎えたことについては、SNS上で多くの反響が寄せられている。多くのファンが言うように、このヘイローは、世界で最も幸運な犬かもしれない。

ちなみにヘイローという名前は、F1マシンに取り付けられている頭部保護デバイス”ヘイロー”から名付けられたと思われる。ただこのヘイローはそもそも、世界中の様々な宗教美術で、神聖な人物等の背後に描かれる光の輪のことである。

アメリカにはこのヘイローという名のついた競走馬がおり、その子供サンデーサイレンスが日本に輸入され、種牡馬として大成功した。