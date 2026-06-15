ハミルトンの復活Vにライバルたちからも称賛・祝福が続々。ノリス「批判する人に中指を立てたね！」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1バルセロナ-カタルニアGPで見事なパフォーマンスを見せ、フェラーリ移籍後初優勝。通算106勝目をマークした。

ハミルトンは計12シーズン過ごしたメルセデスで伝説的なキャリアを送った後、2025年にフェラーリに移籍。しかし移籍初年度は苦戦を強いられた。

キャリア18年目にして初めて、一度も表彰台に立てないシーズンとなり、ドライバーズランキングも6位。チームメイトのシャルル・ルクレールに86ポイント差をつけられ、将来に疑問の声が上がる状況だった。

しかし、2026年のレギュレーション変更を機に41歳のベテランは見事な復活を遂げた。2戦連続で2位に入り、あと一歩で勝利という状態が続いていたが、ついにバルセロナで待望の優勝を果たした。

最強メルセデスをねじ伏せ、自身にとっても2年ぶりかつフェラーリ移籍後初の勝利となった今回の1勝に、ライバルであるドライバーたちからも祝福のコメントが相次いでいる。

シャルル・ルクレール（フェラーリ）

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

昨シーズンのハミルトンのように、苦しい状況に陥っているのがチームメイトのシャルル・ルクレールだ。クラッシュを喫したモナコGPに続き、バルセロナは2戦連続でポイントを獲得できなかったレースとなった。レース終盤、彼のマシンのパワーステアリングが突然故障したのだ。

予選Q3でのクラッシュで10番グリッドスタートとなったルクレールにとって、このレースはすでにダメージを最小限に抑えるレースだったが、6番手走行中にトラブルに見舞われたのだ。

ルクレールは、自身が苦しむ一方でハミルトンが素晴らしい走りを見せたと認めた。

「ここ3戦の彼は本当に素晴らしかったし、この結果に値する。今度は自分がレベルを上げて、このマシンへの自信を取り戻し、すべてをまとめ上げなければならない」

ルクレールはここ数戦は技術的な問題にも悩まされてきたとしつつ、「クリーンな週末を過ごせれば再び前方で戦えるはずだ」と前向きな姿勢を示した。

「確かに、ここ4週末は技術的にあまりクリーンな展開ではなかった。それに、僕自身もかなり多くの問題を抱えていたので、クリーンなレース展開でリズムを取り戻し、できればトップ争いに加われることを楽しみにしている」

ジョージ・ラッセル（メルセデス）

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ジョージ・ラッセルは、かつてメルセデスで3年間チームメイトだったハミルトンに敬意を表した。

ラッセルは『Sky Sports』に対し、次のように語っている。

「ルイス、おめでとう。本当に印象的なレースだったし、昨日（土曜日）の走りも素晴らしかった。あれほどのペースを見せるとは予想していなかった」

なお、今回の優勝はハミルトンにとって2024年ベルギーGP以来の勝利となった。当時は実際にはラッセルがトップチェッカーを受けていたものの、車両重量違反で失格となったため、ハミルトンが繰り上がり優勝となっていた。

さらに記者会見でラッセルは、3位となったランド・ノリス（マクラーレン）と共に、ハミルトンを称えた。

「僕たちはふたりともルイスのファンとして育った。僕自身もメルセデスで3年間一緒に過ごしたけれど、本当に心から尊敬している」

「フェラーリへ移籍するというのは非常に大きく、そして勇気のいる決断だったと思う。その決断が今こうして実を結んでいるのを見るのは、本当に特別なことだよ。あれほど重大な決断だったことを考えればなおさらだし、今後は彼がチャンピオン争いにおける本当の脅威になってくると思う」

ランド・ノリス（マクラーレン）

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ノリスも幼い頃からハミルトンに憧れていたことを明かし、その復活を歓迎した。

「ここ数戦で彼は明らかに調子を上げている。以前ならこちらが付け入る隙もあったけれど、今は彼自身が持っている力を最大限に引き出しているように見える」

「見ていて本当にうれしいよ。僕はルイスのファンとして育った。今でも昔と同じような熱狂的なファンと言えるかは分からないけれど、それでも彼のファンであることに変わりはない。7度のワールドチャンピオンがこういう姿を見せるのは素晴らしいし、フェラーリとの組み合わせでそれを実現しているのはなおさら特別だ」

一方でノリスは冗談交じりに、「シーズンずっとこの速さでは困る。もう少し戦わせてほしいね。でも、彼にとっては本当に良かったと思う」ともコメント。

「彼にとってどれほど大きな意味を持つ勝利だったかは見ていて分かった。これまで多くの人から批判されてきたし、ネット上でもひどいことをたくさん言われてきた。だから、今回の結果でそういう人たちに”中指を立てる”ような形で見返すことができたのは、とても痛快だと思う」と、逆境を跳ね返したハミルトンを称えた。

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは今回のレースを4位で終えた。今季のレッドブルの競争力を考えると、4年連続で世界王者に輝いた時代は今や遠い過去のようにも映る。

しかし、2021年に獲得した自身初のタイトルは、ハミルトンとシーズン最終戦までもつれ込む激しい戦いの末につかみ取ったものだった。

そんな長年のライバルであるハミルトンのフェラーリ初優勝について問われると、フェルスタッペンは祝福の言葉を送った。

「おめでとう。勝利というのは、たとえこれまでに何度も勝ってきたとしても、いつだって本当に特別なものだよ。ましてやフェラーリで初めて勝つというのは、間違いなく特別な瞬間だと思う」

アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

現在ランキング首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、ハミルトンの後任としてメルセデスのシートを引き継いだドライバーだ。10代でF1デビューを果たしながら、その大役を任されるという極めて大きな挑戦に臨んだ。

アントネッリはデビューシーズンは決して順風満帆ではなかったものの、ハミルトンは常に若き後継者を外から支え続けてきた。そして現在でも、アントネッリがレースで勝利するたびにハミルトンが心から喜ぶ姿が見られている。

バルセロナでは、その思いにアントネッリが応える形となった。自身はマシントラブルでリタイアを喫したものの、ハミルトンの勝利に喜びを隠さなかった。

「もちろん自分はすごく悔しい。でも、それ以上にルイスのことを心からうれしく思っている。まず第一に、僕たちはとても良い関係を築いているし、彼はいつも僕を支えてくれたからね」

さらに、ハミルトンが長年抱いてきた夢が実現したことを喜んだ。

「彼の夢のひとつだった“フェラーリで勝つこと”を実現する姿を見ることができて、本当に素晴らしかった。だから本当に彼のことをうれしく思っているし、この勝利を存分に楽しんでほしい」

カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）

Carlos Sainz, Williams Photo by: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

ハミルトンのフェラーリ移籍を最も複雑な思いで見ていたドライバーのひとつが、カルロス・サインツJr.だったかもしれない。というのも、ハミルトンが加入したことで、サインツJr.は自身のフェラーリのシートを明け渡すことになったからだ。

サインツJr.はフェラーリで4シーズンを戦い、その間に4勝を挙げてトップ争いができる実力を持っていることを証明していた。しかし、2025年のドライバー市場の動きによってウイリアムズへ移籍し、中団グループで戦うことを余儀なくされた。バルセロナでは12位でレースを終えている。

そんな彼は、ハミルトンの復活を「ドライバーとマシンの相性」が大きく影響するF1の特性の例として分析した。

「今回の結果は、このスポーツには単純な答えがないことを示していると思う。僕たちは皆、とても高い才能を持っているけれど、ドライビングスタイルはそれぞれ違う。あるクルマが合うドライバーもいれば、合わないドライバーもいる」

そして、真に優れたドライバーに求められる資質についてこう説明した。

「ドライバーの真価は、適応力と、どんなF1マシンを与えられても限界まで走らせる能力にある。僕自身も2022年に似た経験をした。シーズン序盤のフェラーリは本当に乗りにくかったけれど、最終的には適応することができて、2023年と2024年には非常に高いレベルのパフォーマンスを発揮できたと思っている」

「それはドライバー人生そのものを決めてしまうこともある。自分に合わないクルマのチームへ移籍して、3年間適応できなかったり、クルマが自分に合わなかったりすれば、まるで何の実力もないドライバーのように見えてしまう」

「一方で、自分のスタイルに完璧に合うクルマに乗れば、突然”神のような存在”に見えることもある。このスポーツは、多くの人が考えている以上にはるかに複雑なんだ」

そのうえで、サインツJr.は「昨年から今年にかけて、ここまで立て直したルイスには大きな称賛に値する」と評価した。

また、2026年のレギュレーション変更もハミルトン復活の追い風になった面もあるとの見方を示した。

「もちろん、レギュレーション変更の恩恵も受けていると思う。もし昨年のようなマシンがあと3年続いていたら、今シーズン見ているようなルイスは見られなかったかもしれない」と締めくくった。