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ハミルトン、フェラーリでの初表彰台に大喜び「これまでで最も楽しかったレースかもしれない」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1中国GPで激しいバトルを繰り広げた末に3位表彰台を獲得。レースを大いに楽しんだようだ。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Lars Baron / Getty Images

　F1第2戦中国GPの決勝レースで、フェラーリ移籍後初の表彰台を獲得し、「これまでで最も楽しいF1レースの一つだった」と語った。

　昨年フェラーリに移籍したハミルトンは、同年の中国GPスプリントレースをポールポジションからスタートして制している。しかしそれは、フェラーリでのデビューシーズンにおける数少ないハイライトの一つに過ぎなかった。当時はマシンへの適応に苦しみ、結局決勝レースでは表彰台すら獲得できなかった。

　しかし短いオフシーズンでリフレッシュしたハミルトンにとって幸いだったのは、2026年の新世代マシンの方が自分の好みに合っていたことだ。

　中国GPではスプリントこそチームメイトのシャルル・ルクレールに敗れ3位となったハミルトンだが、その後の予選ではルクレールをひとつ上回り、決勝では好スタートでトップに躍り出た。そしてレースの大半でルクレールや、メルセデスの2台と激しいバトルを繰り広げた。

　レース中盤以降はメルセデス勢から離されたもののルクレールを上回り、フェラーリに移籍してから決勝レースで初めての表彰台獲得を果たした。

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　ハミルトンは自身の後任としてメルセデスに加わったアンドレア・キミ・アントネッリの初優勝を祝福しつつ、今回のレースは自分のキャリアでも最もエンターテインメント性の高いレースの一つだったと語った。

「まず最初に、キミに心からおめでとうと言いたい。本当に嬉しいし、この瞬間を彼と共有できて光栄だ」

「彼はこの素晴らしいチームで僕のシートを引き継いだ。だからメルセデスにも大きな祝福を送りたい」

「僕たちは彼らに追いつくためにまだやるべきことがたくさんある。でも本当に楽しかった。ここ最近で最も楽しいレースの一つだったし、もしかするとこれまでで一番かもしれない」

「今年のマシンの状態、そして最後のシャルルとの戦いは素晴らしかった。素晴らしいホイール・トゥ・ホイールのバトルで、とてもフェアだった。まさに僕たちが望んでいるレースだ」

「一度だけ接触した瞬間があったと思うけど、ほんの軽く触れただけだったから問題ない。これこそがレースというものだ。タフな戦いだよ」

　レース序盤、フェラーリの優れたスタート性能によってハミルトンは一時的にトップへ躍り出た。しかしレースが進むにつれて、メルセデスの本当のアドバンテージが明らかになった。

　フェラーリ勢はジョージ・ラッセル（メルセデス）を抑えながらも激しく戦った結果、タイヤを使いすぎてしまい、後半にその代償を払うことになった。

「今のところ彼ら（メルセデス）は本当に先を行っている。それでも、僕たちをこの位置まで押し上げてくれたフェラーリのみんな、そしてマラネロの全員に心から感謝したい」

「もちろん、ここが僕たちの望んでいる場所ではない。僕たちは彼らのいるトップで戦いたい」

「でも、僕たちには良い基盤がある。そこから発展させていけばいい。あとは文字通りフルスロットルで取り組むだけだ」

 
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