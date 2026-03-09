本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

F1
フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

F1
オーストラリアGP
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？

F1
オーストラリアGP
ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？

マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護

F1
オーストラリアGP
マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護

キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

F1
オーストラリアGP
キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

ローソン、”2年前の因縁”あるペレスに恨み節「まるでタイトルを争っているみたいに攻撃的だった」

F1
オーストラリアGP
ローソン、”2年前の因縁”あるペレスに恨み節「まるでタイトルを争っているみたいに攻撃的だった」

アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

F1
オーストラリアGP
アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？

F1
オーストラリアGP
F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？
F1 オーストラリアGP

ローソン、”2年前の因縁”あるペレスに恨み節「まるでタイトルを争っているみたいに攻撃的だった」

レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1オーストラリアGPで激しくバトルしたキャデラックのセルジオ・ペレスが、悪意を持っていたと示唆した。

Benjamin Vinel Ronald Vording
公開日時:
Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Perez, Cadillac Racing

Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Perez, Cadillac Racing

写真：: Martin Keep / AFP via Getty Images

　レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1オーストラリアGPで激しいバトルを繰り広げたセルジオ・ペレス（キャデラック）は、「まるでタイトルをかけた戦い」をしているようだったと揶揄した。

　ローソンは8番グリッドからレースに臨んだものの、スタートで大失敗。5秒間パワーを発揮できず、18番手まで後退した。その後、最初のバーチャル・セーフティカー（VSC）が出された際にピットインし、ペレスの後ろでコースに復帰した。

　ペレスは、ローソンからの攻撃を防ごうと、ターン3出口でローソンをコース外に押し出した。アウト側に並んでいたローソンは、コーナーのエイペックスでペレスよりも前に出ていなかったため、ドライビングガイドラインに従って、ペレスにペナルティは出されなかった。

　ローソンは最終的に、ターン11でペレスを内側から追い抜いたが、ペレスが先にターンインしたため、ふたりは軽く接触した。

　ローソンはこの攻防について、ペレスが2024年のメキシコシティGPでの”因縁”を引きずり、憤慨して行動したと訴えた。

　当時、レッドブルに所属していたペレスは予選で18番手に沈み、挽回を図ろうとしていた。レーシングブルズのマシンに乗っていたローソンも、2025年シーズンに向けてレッドブル昇格を目指して戦う必要があり、ペレスの猛烈な攻撃に必死に抵抗した。

　2台は接触し、ペレスはフロアとサイドポンツーンを損傷し、パフォーマンスダウン。そんなペレスを、ローソンは中指を立てながら追い抜いていった。

「彼がF1にやってきた経緯からすれば、彼はF1に相応しい態度ではないと思う。もう少し謙虚になる必要がある。F1にやってくると、ハングリー精神が湧いてくるものだ。でも、コース内外で敬意を払う必要がある。彼は正しい態度じゃないね。とはいえ素晴らしいドライバーではあると思うから、一歩立ち止まって、そこから学んでほしいと思う」

　そうペレスは当時、ローソンについてコメントしていた。

　その後、ペレスはレッドブルのシートを失ったが、キャデラックからF1に復帰。ローソンはレッドブルのシートを得たものの、わずか2戦でレーシングブルズに降格。2026年もレーシングブルズからF1に出場している。

関連ニュース:

　ローソンは、1年半前の事件と今回の攻防には明らかな関連があると考えているのだ。

「2年経っても彼はまだ乗り越えられていない。まるで世界選手権を賭けた戦いをしているみたいに僕と戦っている。僕たちは16番手くらいだったのに」

「もちろん、僕はあまり気にしていない。僕のレースはあの時点で既に終わっていたから、次に進むだけだ」

　スチュワードがこのインシデントについて、ペナルティは不要と判断したことに驚いたかと問われたローソンは、「違法なことは何もなかった。ただ攻撃的だっただけだ。正直どうでもいい。16番手の問題だからね」と答えた。

　一方のペレスは、キャデラックのF1デビュー戦という記念すべきレースを戦っていた中で、ただ「少し楽しんだ」だけだと主張した。

「いや、僕にとってはただのレースだった。ちょっと楽しかったからそれだけだ」

「僕はずっとかなり遅いマシンに乗っていたから、レースするのはまったく問題ないと思う」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」
More from
Benjamin Vinel

キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

F1
F1
オーストラリアGP
キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

F1
F1
オーストラリアGP
まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」
More from
セルジオ ペレス

キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す

F1
F1
オーストラリアGP
キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ

F1
F1
McLaren launch
キャデラックで汚名返上だ！　ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ
More from
レーシングブルズ

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト前半
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

レーシングブルズ、新人リンドブラッドを称賛「ハジャーに似ている。冷静沈着で動じない」

F1
F1
Williams launch
レーシングブルズ、新人リンドブラッドを称賛「ハジャーに似ている。冷静沈着で動じない」

最新ニュース

フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

F1
フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

F1
オーストラリアGP
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？

F1
オーストラリアGP
ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？

マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護

F1
オーストラリアGP
マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！　悪役レッテルにピアストリが擁護