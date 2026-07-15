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ローソン、同郷レジェンドが走らせたフォードGT40をグッドウッドでドライブ「特別な体験だった」

レーシングブルズのリアム・ローソンは、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで「フォードGT40」をドライブ。F1ドライバーにとっても特別な体験だったようだ。

Lydia Mee
公開日時:
Liam Lawson, Racing Bulls

　レーシングブルズのリアム・ローソンは、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで伝説の「フォードGT40」をドライブした体験について、「本当に特別だった」と振り返った。

　ローソンは、同じニュージーランド出身の伝説的ドライバー、ブルース・マクラーレンがル・マン24時間レースで勝利を挙げた名車のステアリングを握るという貴重な機会を得た。

　グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードの名物であるヒルクライムを走行したローソンは、その体験が非常に感慨深いものだったと語った。

「今でも手が震えている。本当に、本当に特別な体験だった。このクルマにはニュージーランドの歴史がたくさん詰まっている」

　ローソンは、伝説のフォードGT40でヒルクライムを終えた後、そう語った。

「昨年、市販仕様のGT40を運転する機会があったんだけど、その時ずっと頭の中にあったのは、このクルマのことだった」

　しかも、このGT40のドライブは当初の予定には入っておらず、直前になって実現したものだったという。

「ここに来て、このクルマを運転できるとは思っていなかった」

　ローソンはそう明かした。

「今日このクルマを見かけて、『運転できないだろうか？　本当に特別なことなんだ』とお願いしたんだ。するとオーナーが快く運転を許可してくれた。本当に、本当に特別な経験になった」

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