ローソン、同郷レジェンドが走らせたフォードGT40をグッドウッドでドライブ「特別な体験だった」
レーシングブルズのリアム・ローソンは、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで「フォードGT40」をドライブ。F1ドライバーにとっても特別な体験だったようだ。
レーシングブルズのリアム・ローソンは、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで伝説の「フォードGT40」をドライブした体験について、「本当に特別だった」と振り返った。
ローソンは、同じニュージーランド出身の伝説的ドライバー、ブルース・マクラーレンがル・マン24時間レースで勝利を挙げた名車のステアリングを握るという貴重な機会を得た。
グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードの名物であるヒルクライムを走行したローソンは、その体験が非常に感慨深いものだったと語った。
「今でも手が震えている。本当に、本当に特別な体験だった。このクルマにはニュージーランドの歴史がたくさん詰まっている」
ローソンは、伝説のフォードGT40でヒルクライムを終えた後、そう語った。
「昨年、市販仕様のGT40を運転する機会があったんだけど、その時ずっと頭の中にあったのは、このクルマのことだった」
しかも、このGT40のドライブは当初の予定には入っておらず、直前になって実現したものだったという。
「ここに来て、このクルマを運転できるとは思っていなかった」
ローソンはそう明かした。
「今日このクルマを見かけて、『運転できないだろうか？ 本当に特別なことなんだ』とお願いしたんだ。するとオーナーが快く運転を許可してくれた。本当に、本当に特別な経験になった」
記事をシェアもしくは保存
【分析】レーシングブルズはレッドブルを手助けしている……懸念集まる”同一オーナー問題”。コース上での疑惑シーンはあったのか？
ローソン、レッドブル降格劇の真実を語る「チームが僕を守るためにそうした、なんて話はありえない」
「こんなの見たことも聞いたこともない」アウディのヒュルケンベルグ、ローソンからの“砂かけ”でまさかのリタイア。今季初入賞はお預け
リンドブラッド、グッドウッドでWRC初ドライブ……その経験は衝撃的「とても驚いた！ F1の後に、本格的に挑戦してみたいよ」
リンドブラッド、初のF1母国戦イギリスGPに向けて“手描きスタイル”の特別ヘルメットで挑む
レーシングブルズFC発足？ ”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表
最新ニュース
カル・クラッチロー、母国戦イギリスGPに参戦へ。ザルコ代役はこれで6戦目
2026年マカオGP『FRワールドカップ』の参戦チームが決定。日本からはTOM'Sが今年もエントリー
ローソン、同郷レジェンドが走らせたフォードGT40をグッドウッドでドライブ「特別な体験だった」
MotoGP、スペアマシン廃止案が頓挫か？ KTMの反対でメーカー合意できず
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。