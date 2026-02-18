リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起
リアム・ローソンは、ネット上の誹謗中傷が深刻化したため、SNSを全て削除。ドライバーに対して攻撃するのではなく応援してほしいとファンに呼びかけた。
F1フル参戦2年目のシーズンを迎えるレーシングブルズのリアム・ローソン。彼はSNSを全て削除したと明かした。
ローソンはこれまで、ネット上で多くの批判に晒されたドライバーだ。彼がF1フル参戦の経験がない状態で2025年のレッドブルのドライバーに選ばれたことも賛否両論を呼んだが、パフォーマンスが振るわずたった2戦でレーシングブルズに降格となったことで、さらに厳しい声が向けられるようになった。
ローソンは『Gypsy Tales Podcast』の中で、ネットの誹謗中傷を理由にSNSアカウントを削除したことを明かし、そのことが精神衛生上プラスになったと語った。
「本当に楽になった。前よりずっと楽になったよ」とローソンは言う。
「あそこは本当に有害な場所になり得る。みんなのことが気の毒だ。僕は若い頃に学校を辞めたけど、SNSが発達する前にやり過ごせたギリギリの世代だと思う。少なくともニュージーランドでは、当時はフェイスブックが主流で、インスタグラムはまだ出始めだったからね」
「（ニュージーランドは）ある意味遅れていたのかもね。でもそれが良かった面もある。学校でいじめられている子にとっては、今は家に帰ればそこから逃れられるというわけじゃない。SNSがあるからだ」
またローソンは、SNSでの著名人に対するネットいじめについて言及。面と向かって言えないようなことまで言えてしまうため、深刻な問題になっていると語った。
「ネットで言われていることの99％は、絶対に面と向かっては言えないことだ。同じことが僕たちのスポーツでも起きている」
「今はもう読んでいないけど、ファンが気に入らないドライバーやチームに対してネガティブなコメントやとんでもないことを言ったり、そういうことが起こっている」
「そんなこと面と向かっていうわけないし、ましてやわざわざ本人のところまで行って言えるわけもない。でもそんなことを思い付いて（SNS上で）言うのは簡単なんだ」
