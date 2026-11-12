F1 サンパウロGP

リアム・ローソン、2027年もレーシングブルズ残留が決定。リンドブラッドとコンビ継続へ

レーシングブルズは2027年シーズンもリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドのラインアップを継続する。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/12 11:29

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

レーシングブルズはリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドとの2027年の契約延長を発表。ラインアップを維持することとなった。

レーシングブルズは、2027年に向けたラインアップで現在24歳のローソンを継続するかどうかが注目されていた。ローソンは好成績を残していたものの、短期的なパフォーマンスを確保する必要性と、親チームであるレッドブル・レーシングに向けて若手ドライバーを育成するという明確な目標との間で、難しい判断を迫られていたのだ。

そしてFIA F2ではレッドブルの育成ドライバーであるニコラ・ツォロフが上位を争っていることもあり、ローソンではなく彼を起用する可能性もあった。

最終的に、レーシングブルズは2027年もリンドブラッド、そしてローソンのラインアップを継続することを決めた。Motorsport.comがサンパウロGPの週末に得た情報によると、レッドブル上層部はツォロフを推していたものの、アメリカ大陸3連戦におけるローソンのパフォーマンスを受け、判断はローソン継続に傾いたようだ。

さらに好調なF1ルーキーイヤーを過ごしているリンドブラッドも契約延長が決まった。

「来年もビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズで走り続けられることをとても嬉しく思う。チームとは素晴らしいシーズンを過ごしてきたし、チームは速いマシンを作り上げるために懸命に取り組んできた。僕自身、そのマシンを走らせることを楽しんでいる」

ローソンは契約延長の発表に際し、そうコメントを寄せた。

「コンストラクターズチャンピオンシップの5位を目指して戦い続ける中で、チームにとって歴史的なシーズンの一員になれたことは素晴らしいことだ。これはサーキットの現場でもファクトリーでも、全員が懸命に働いてきた証だと思う」

「アービッドと共に、この勢いを2027年までつなげていくことを楽しみにしている。僕たちは非常にポジティブなものを築き上げているところだし、一緒に何を成し遂げられるのか、ワクワクしている」

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

またチーム代表兼CEOのアラン・パルメインは、次のようにコメントした。

「2027年もリアムとアービッドと共に戦えることを嬉しく思う。ふたりは今シーズンを通じて、自らの能力とポテンシャルを示してきた。個人としても、ペアとしても成長している姿を目の当たりにしてきた」

「我々にとって、経験と野心を力強く組み合わせたこのラインアップが最善であることに疑いはない。ふたりと共に、今年の進歩を土台として、さらに前進し続け、2027年に目標を達成するための次のステップを踏み出すことができる」

そしてリンドブラッドは1年目を振り返りつつ、こうコメントした。

「2027年もビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズで走り続けられることをとても嬉しく思う。F1での最初のシーズンを振り返ると、プレシーズンテストの初日から、新しい経験と学びに満ちた本当に特別な1年だった」

「信頼とサポートを寄せてくれたVCARBとレッドブルの全員に感謝したい。シーズンを通じて懸命に働き、献身的に取り組み、協力してくれたチームの全員、そしてその過程で築いてきた強い関係に心から感謝している」

「ルーキーシーズンで学んだすべてを土台に、来年のスタートを切るのが待ちきれない。エキサイティングな1年になるはずだし、引き続きリアムと共に走れることを楽しみにしている」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 メルセデス、5年ぶりコンストラクターズタイトル奪還は”安定性”のおかげ。ラッセル「誰も解雇されなかった」 ウルフ代表はそのラッセルに恩義

More from

Filip Cleeren





アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響



F1



F1



サンパウロGP



4 時間前



アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響





ローソンに追い風吹いたか。3連戦での奮闘で風向き変わり、レーシングブルズ残留の可能性高まる？



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



ローソンに追い風吹いたか。3連戦での奮闘で風向き変わり、レーシングブルズ残留の可能性高まる？





レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」

More from

リアム ローソン





ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」





F1はあまりにも無情。ローソン7位で今季獲得ポイント89、でも来季シートは未確定「みんなの応援に感謝。チームからの後押しも欲しいな……」



F1



F1



サンパウロGP



3 日前



F1はあまりにも無情。ローソン7位で今季獲得ポイント89、でも来季シートは未確定「みんなの応援に感謝。チームからの後押しも欲しいな……」





ルクレール5秒加算ペナルティ！ 決勝終盤接触の責任を問われる。ローソン7位に繰り上がり、今季獲得ポイントは89に｜F1サンパウロGP



F1



F1



サンパウロGP



3 日前



ルクレール5秒加算ペナルティ！ 決勝終盤接触の責任を問われる。ローソン7位に繰り上がり、今季獲得ポイントは89に｜F1サンパウロGP

More from

レーシングブルズ





シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」



F1



F1



サンパウロGP



4 日前



シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」





レーシングブルズ、チーム代表アラン・パルメインとの契約を2031年まで延長。今季ランキング5位へ大躍進



F1



F1



サンパウロGP



5 日前



レーシングブルズ、チーム代表アラン・パルメインとの契約を2031年まで延長。今季ランキング5位へ大躍進





フェルスタッペン、FP2で因縁のローソンから謝罪受ける。来季レーシングブルズのシート争いに意見求められるも「それはチームの判断に任せるよ」



F1



F1



メキシコシティGP



11 日前



フェルスタッペン、FP2で因縁のローソンから謝罪受ける。来季レーシングブルズのシート争いに意見求められるも「それはチームの判断に任せるよ」

最新ニュース





リアム・ローソン、2027年もレーシングブルズ残留が決定。リンドブラッドとコンビ継続へ



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 分前



リアム・ローソン、2027年もレーシングブルズ残留が決定。リンドブラッドとコンビ継続へ





フォーミュラE、12月実施予定のサウジアラビア戦を2027年4月に延期。GEN4時代最初のレースは1月のメキシコシティに



フォーミュラE



FE フォーミュラE 35 分前



フォーミュラE、12月実施予定のサウジアラビア戦を2027年4月に延期。GEN4時代最初のレースは1月のメキシコシティに





雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る





ビニャーレス、完治しない左肩負傷から再び欠場を検討「何も改善できないなら、もう続ける意味はない」



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



3 時間前



ビニャーレス、完治しない左肩負傷から再び欠場を検討「何も改善できないなら、もう続ける意味はない」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録