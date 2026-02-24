本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

MotoGP
MotoGP
買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある

昨年はスーパーフォーミュラ初王座も「正直納得はいってない」と岩佐歩夢。今季目指すは全戦優勝での2連覇だ

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
昨年はスーパーフォーミュラ初王座も「正直納得はいってない」と岩佐歩夢。今季目指すは全戦優勝での2連覇だ

「皆さん誰も予想していなかったと思います」自他共に認めるSFサプライズ復帰の笹原右京、KONDO RACINGと“200％”やり切る覚悟

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
「皆さん誰も予想していなかったと思います」自他共に認めるSFサプライズ復帰の笹原右京、KONDO RACINGと“200％”やり切る覚悟

テオ・プルシェール、メルセデスの開発ドライバーに。WECプジョーと二足のわらじでF1の世界にカムバック

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
テオ・プルシェール、メルセデスの開発ドライバーに。WECプジョーと二足のわらじでF1の世界にカムバック

アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

リアム・ローソンは2025年のレッドブル加入、そして降格時の両方で、マックス・フェルスタッペンが非常に親身になってくれたと明かした。

Lydia Mee
公開日時:
Liam Lawson & Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson & Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

　リアム・ローソンは2025年にレッドブルへ昇格した時、そして即座に降格処分を受けたあとも、チームメイトだったマックス・フェルスタッペンが非常に親身になってくれたと語った。

　ローソンは2023年に代役でF1デビュー。2024年はダニエル・リカルドの後任としてシーズン後半を走った。そして2025年にはフェルスタッペンのチームメイトとして、レッドブル加入が決まった。

　だが開幕戦オーストラリア、第2戦中国と非常に厳しいレースが続くと、レッドブルはローソンを姉妹チームであるレーシングブルズの角田裕毅と入れ替える冷酷な決定を下した。

　ローソンはレーシングブルズでの戦いを通じて調子を取り戻し、2026年もそのまま継続参戦が決まり、F1でのキャリアを続けることができたが、この厳しい時期を通じて、フェルスタッペンにはよくしてもらったという。

「彼は人としても本当に、本当にいいやつなんだ。すごく優しい人間だよ。昨年レッドブルで起きたあらゆることを通じて、彼は本当に僕によくしてくれた」と、ローソンはGypsy Tales Podcastで語った。

「チームに入る前から、最初にチームに加わったときも、彼はものすごく親切だった。何か質問をすれば、とにかく助けてくれたし、本当に協力的で、喜んで手を貸してくれた。そして、その後も同じように、本当に、本当に良くしてくれたんだ」

「本当に、心の底から良くしてくれたよ。それに彼はよく飛行機で自宅に帰るんだけど、僕は昨年モナコに引っ越したばかりでね。すると彼が『もし移動手段が必要なら、一緒に来なよ』って言ってくれたんだ。本当に、本当にナイスガイなんだ」

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　F1はいよいよ2026年シーズンが開幕を迎えるが、ローソンはプレシーズンテストを終えた現段階で、大きな問題点は見当たらなかったと語った。

「唯一挙げるとすれば、少し一貫性に欠けるところがあるくらいだと思う。でも正直に言えば、特にブレーキングやコーナー進入という点では、僕たちにとってそれほど悪くはなかった」

「今は本当に多くのことを試している段階で、うまくいかなかったものもある。一方で、かなりポジティブな結果が得られたものも見つかっている。だから、現時点で際立った問題や制約があるとは思っていない」

「ただ、それらをうまく組み合わせていくことと、できる限り万全の準備をすることが重要だ。（開幕戦の）メルボルンは、こことはまったく違うコンディションになるからね」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある
More from
Lydia Mee

アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

F1
F1
F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす
More from
マックス フェルスタッペン

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満
More from
レッドブル

電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

F1
F1
角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」

最新ニュース

買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

MotoGP
MGP MotoGP
買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある

F1
F1 F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある