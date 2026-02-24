ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

リアム・ローソンは2025年にレッドブルへ昇格した時、そして即座に降格処分を受けたあとも、チームメイトだったマックス・フェルスタッペンが非常に親身になってくれたと語った。

ローソンは2023年に代役でF1デビュー。2024年はダニエル・リカルドの後任としてシーズン後半を走った。そして2025年にはフェルスタッペンのチームメイトとして、レッドブル加入が決まった。

だが開幕戦オーストラリア、第2戦中国と非常に厳しいレースが続くと、レッドブルはローソンを姉妹チームであるレーシングブルズの角田裕毅と入れ替える冷酷な決定を下した。

ローソンはレーシングブルズでの戦いを通じて調子を取り戻し、2026年もそのまま継続参戦が決まり、F1でのキャリアを続けることができたが、この厳しい時期を通じて、フェルスタッペンにはよくしてもらったという。

「彼は人としても本当に、本当にいいやつなんだ。すごく優しい人間だよ。昨年レッドブルで起きたあらゆることを通じて、彼は本当に僕によくしてくれた」と、ローソンはGypsy Tales Podcastで語った。

「チームに入る前から、最初にチームに加わったときも、彼はものすごく親切だった。何か質問をすれば、とにかく助けてくれたし、本当に協力的で、喜んで手を貸してくれた。そして、その後も同じように、本当に、本当に良くしてくれたんだ」

「本当に、心の底から良くしてくれたよ。それに彼はよく飛行機で自宅に帰るんだけど、僕は昨年モナコに引っ越したばかりでね。すると彼が『もし移動手段が必要なら、一緒に来なよ』って言ってくれたんだ。本当に、本当にナイスガイなんだ」

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1はいよいよ2026年シーズンが開幕を迎えるが、ローソンはプレシーズンテストを終えた現段階で、大きな問題点は見当たらなかったと語った。

「唯一挙げるとすれば、少し一貫性に欠けるところがあるくらいだと思う。でも正直に言えば、特にブレーキングやコーナー進入という点では、僕たちにとってそれほど悪くはなかった」



「今は本当に多くのことを試している段階で、うまくいかなかったものもある。一方で、かなりポジティブな結果が得られたものも見つかっている。だから、現時点で際立った問題や制約があるとは思っていない」

「ただ、それらをうまく組み合わせていくことと、できる限り万全の準備をすることが重要だ。（開幕戦の）メルボルンは、こことはまったく違うコンディションになるからね」