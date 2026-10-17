F1 シンガポールGP

ステアリングからギターに持ち替え！ ローソン、F1アメリカGPを前に弟たちとライブに出演。特注ギターも限定販売決定

レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1アメリカGPを前にオースティンで開催されるライブで、弟や幼なじみたちと共にパフォーマンスを行なう予定だ。

Lydia Mee

編集: 2026/10/17 3:47

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

レーシングブルズのリアム・ローソンが、来週末のF1アメリカGPを前に、オースティンのイン・カフーツで開催されるライブ音楽イベントのヘッドライナーを務める。

ローソンは10月22日にライブを行なうため、一時的にF1のコックピットを離れる。「リアム・ローソン＆フレンズ」と題されたこのパフォーマンスは、イベント「エセズ・バザー」の一環として開催される。ステージでは、弟のマーカスに加え、幼なじみのトーマスとハリソンがローソンと共演する。

出演者には、カントリー歌手兼ソングライターのジョニー・カペチ、スクート・ティーズリー、ジェス・ファーレンのほか、新進気鋭のアリソン・ニコルズとドレイク・ミリガンといったアーティストも名を連ねている。

ライブに向けた準備の難しさについて尋ねられたローソンは、チームに次のように語った。

「完全に準備ができたと感じることがない、そんな状況のひとつだね。いつだって、もっと準備できることはある。でも、僕にはかなり特殊な仕事があるから、普段のルーティンに組み込むのは難しいこともある」

また、弟や幼なじみと一緒に演奏できることについては「すごくいいことだ」と話し、自身の音楽的なルーツについて語った。

「楽しみだけど、ものすごく緊張もしている。8歳の頃から一緒に演奏してきた弟や幼なじみが一緒にいてくれるのは、すごくいいことだね」

「父が聴いていた音楽を聴きながら育ったんだ。主に80年代のロックだね。初めて行ったコンサートは、8歳か9歳のときのデフ・レパードだった」

「父から、ギターの試験で優秀な成績を取れたらコンサートに行かせてやると言われて、本当に合格したんだ」

「成長するなかでは、ジョン・メイヤーも憧れの存在だった。彼は本当に素晴らしいし、音楽に関する知識やソングライティングもすごく魅力的だ。特に昔の作品が好きだね」

さらにローソンは、ライブパフォーマンスに先立ち、テイラー・ギターズとのコラボレーションによるシグネチャーギターを発表した。

この特注の『LL30 GS Mini Special Edition』と名付けられたアコースティックギターは、ピンクから白へのグラデーション仕上げが施されており、ピックガードには彼のレーシングナンバーである30番が、ボディ内部には彼のF1ヘルメットをモチーフにした漫画風のグラフィックが描かれ、サウンドホールを通して見えるようになっている。

「自分専用のテイラーギターだなんて、信じられない気持ちだよ」とローソンはインスタグラムに投稿した。

「長い間このギターに取り組んできたから、ついに完成して本当に嬉しい。LL30 GS Miniは、僕が自分のギターに求める全てを備えていて、僕の個性を音楽の内外で表現している。僕は気に入っているし、皆さんも気に入ってくれるといいな」

テイラーのウェブサイトによると、このギターは今年中にも米国で発売される予定で、生産数は限定されることも確認されている。

ローソンは今シーズン印象的な活躍を見せている。ドライバーズランキングでは75ポイントを獲得して9番手につけ、レーシングブルズも100ポイントでコンストラクターズランキング5番手につけている。

アメリカGPは10月23日から25日にかけて、サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催される。

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