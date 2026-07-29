アントネッリに勝つのは何故難しいのか？　ラッセル「今までのスタイルが半分しか通用しない」

『誰もが絵を描けるわけではない。そして、たとえ優れた画家だったとしても、世界で最も有名な絵画を細部まで完璧に再現できるだろうか？』

メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年シーズンのF1で直面している課題を、そのように例えた。

新レギュレーションとなった今年は、当初よりメルセデスが有力候補と目されていたため、昨年デビューしたばかりのアンドレア・キミ・アントネッリよりも、すでに経験を積んだラッセルにタイトル候補として注目が集まった。

しかし今季は、アントネッリがドライバーとして大きく成長。5連勝も記録してランキング首位に立っているのが現状だ。もちろんラッセルにも不運はあり、カナダGPのマシントラブルによるリタイアや、モナコGPのピットレーン速度違反を巡る裁定は最たるものだ。

ラッセルは自身に改善点があると認めていた。Motorsport.comがその内容を尋ねると、彼は率直にこう答えた。

「もっと速く走ることだ。本当にそれだけだよ」

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

「良いことは、苦戦した週末でも『なぜ遅いのか分からない』と思ってサーキットを後にしたことは一度もないということだ。データを見ればすごく明確なんだ。チーフエンジニアのアンドリュー・ショブリンが『これはマシンの問題じゃないか』と疑うくらい、データ上ではっきりしているし、解決は可能なんだ」

「これまで他のドライバーや以前のチームメイトを見てきて、ペースがない理由が分からず首をひねっているケースもあった。でも僕は、勝てなかったりポールを獲れなかったりした理由をデータで正確に把握できているし、改善すべき点も分かっている。逆にポールを獲れた時も、その理由は明確なんだ」

「ある日突然、運転の仕方を忘れて翌日に思い出すような話ではない。マシンをスイートスポットに入れられていないだけなんだ。昨年は、セットアップやタイヤ、エンジニアとの連携を含めて、マシンのポテンシャルを最大限引き出せる確率が非常に高かった。今年はその成功率がずっと低い。そこを改善し、もっと安定させようとしている」

ラッセルによれば、その「スイートスポット」を見つける難しさは、自身のドライビングスタイルを変えざるを得なくなったことにも起因しているという。

George Russell, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

2026年の新マシンは昨年までとはまったく異なり、小型化され、俊敏になった一方で、エネルギーマネジメントの重要性が大きく増した。その結果、以前のように本能的に走るのではなく、考えながら運転し、時には速い時のアントネッリの走り方を真似しなければならない状況になっているという。

「例えば、目の前に『モナリザ』があって、『これを描いてください』と言われたら、すぐに描けると思う？」

ラッセルはそう説明する。

「まあ、練習すれば描けるようになるかもしれないね」

「でも、この新しいパワーユニットや新しいタイヤ、新しいマシンでは、自分のドライビングスタイルに合わない方向へセットアップを変えなければならないし、自分がこれまでのキャリアでやってきたこととは違う走らせ方をしなければならないんだ。僕はそれに適応していく必要がある」

「何をすべきかは分かっている。でも、それを実際に実現するのは簡単ではない。20年間ずっと同じスタイルで走ってきて、それで成功してきた。でも今は、そのやり方が機能するのは半分だけで、残り半分では通用しないんだ。だから『今週末は普段どおりでいいのか、それともアプローチを変えるべきか』を見極める必要がある。そして変えるなら、どうやって速さを維持するのか？ という点も必要だ」

「自分が最高のパフォーマンスを発揮していた時は、無意識に運転していた。ドライビングについて考えることすらなかった。でも今は、新しいテクニックを意識しながら、それを無意識でできるレベルまで落とし込もうとしている。それが今の課題なんだ」

「ここにいる全員が最高レベルのドライバーだ。そしてこれはシャルル・ルクレール（フェラーリ）が話していた課題とも共通している。ある日はすごく速いのに、翌日はそうではない。なぜそうなるのか、一見すると理解しづらいんだ」